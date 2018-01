Autismo o adicción

Por: Gamaliel Espinoza

Sin duda alguna que el teléfono celular ha venido a cambiar totalmente nuestra manera de vivir… si es que a lo que estamos viviendo se le puede llamar vivir. Me pregunto… si volvieran a la vida los del Oeste, ¿cambiarían sus pistolas por el celular? En esos tiempos todos los hombres traían sus pistolas para todos lados… solo se la quitaban para bañarse. Si se trataba de comer la tenían a la mano. Por eso creo que estamos viviendo como en el tiempo del Viejo Oeste. Claro, en vez de pistoala tenemos el celular. No quiero poner en duda la existencia del autismo… nunca he visto a un niño con autismo… y menos a una persona mayor. Quiero aclarar que no soy una persona muy conocedora de este tema… y por lo tanto busqué entre mis amistades y familiares para saber si conocían a un niño con autismo… ¿y sabe que? Nadie me dijo que conocía a alguien con autismo. Para entender un poco esto del autismo… son niños que están desconectados de la realidad. Viven en su mundo que nada tiene que ver con el nuestro. Lo de la adicción cibernética lo podemos llamar de una manera mas usual… vicio. Así es, no es mas que vicio. Hay personas que no pueden “vivir” sin el celular o iPhone, o lo que sea…viven en su mundo sin saber lo que pasa a su alrededor… están desconectados, es el maldito vicio que los hace estar como si no estuvieran. Medio comen, medio se bañan, medio estudian, medio trabajan, medio manejan… medio… porque la otra mitad es su microcomputadora que tienen a la mano. Así es, todo lo tienen a la mano, desde el clima, mapa, trafico, información… todo lo tienen en el teclado de su microcomputadora. Como extraño esos tiempos en donde la reunión en la sala se respetaba. En el comedor, la madre estaba sirviendo la comida y todos mirándola a ver cuando le tocaba su turno en la repartición de los platos. Ahora, ahora ni cuenta nos damos cuando nos sirven la comida. Y cuando se dan cuanta ya la comida esta fría. Las reuniones familiares o de amistades eran reuniones. Ahora cada quien por separado, pareciera que tienen la cabeza colgada. Nos damos cuenta de que estan vivos porque están moviendo sus dedos. Vamos al restaurant y pareciera que no les gusta la comida… mirando a un lado y hacia abajo… como si tuvieran sueño o se les perdió algo. El servicio religioso no se escapa de los problemas de este vicio. No ponen atención a lo que se está diciendo… una falta de respeto ¿Cuanto hace que oíamos decir a la gente que no podían quitar a sus hijos de la televisión? ahora ni a la televisión le hacen caso… ¿Autismo cibernético? Mangos, no es nada mas que el vicio. Pareciera que tienen autismo, pero es un vicio que lo podemos controlar… pero, y luego los vamos a tener a los muchachos con un carácter que no nos la acabamos. Llegan de la escuela y con el teléfono en la mano. Van a comer y el teléfono a la mano. Se van a bañar y le ponen una bolsita para poder usarlo dentro del baño. Dizque están haciendo la tarea y con el cel. en la mano. Se van a dormir y con el cel. en la mano. A veces me pregunto si el cel. trae un imán o algún pegamento para que la persona no se pueda despegar de el… empiezo a creer que algo hay de eso. Hay trabajos en donde no les ha quedado de otra mas que poner aparatos para que los celulares no tengan señal… o la regla de que “si los ven con el cel., la primera vez le llaman la atención”, a la siguiente se van a la casa. ¿Que tanto hace que podíamos estar comiendo sin estar escuchando lo queno nos importa o nos interesaba? Hace poco estaba en una reunión y que suena un celular de uno de los presentes. La persona en vez de apagarlo, o salir del salón para contestar…pues tuvo la brillante idea de contestar ahí mismo la llamada. Como si nos interesara su conversación Ya parecemos robots… hay personas tan serias, pero tan serias que solo hablan cuando alguien les llama por teléfono. Nos han robado nuestra libertad. Ya no somos los mismos… nos han cambiado nuestra vida. Cuando mi esposa por primera vez tuvo su iPhone… se le olvidó como desbloquearlo. Me pregunta y lo único que alcancé a decirle fue que le dijera a nuestro hijo de 4 años que lo desbloqueara. Me comentaron de un niño de 2 años que tiene autismo cibernético… si no le dan el iPhone se pone histérico y patalea, hace berrinches hasta que se lo dan. Bueno, yo no le llamaría autismo cibernético… le llamo capricho y se lo quito porque se lo quito. ¿ A esa edad con autismo cibernético? No manchen. Yo no se lo daría por mas berrinche que me hiciera uno de mis hijos… una sola vez les decía que no, y ya sabían lo que venía después si seguían pidiendo lo que ya sabían de antemano que no se los daría. Se lo medio paso a los niños… pero ¿cuantas personas se ponen de nervios si no tienen su tel. a la mano? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews. com