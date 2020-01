AUNQUE SEA A LA FUERZA

Cómo suelen cambiar las cosas… muchas para bien, otras para mal. En

este caso del que voy a tratar es para bien, que bueno.

Había un anuncio comercial que pasaban en televisión que rezaba al

final… “es por tu bien”.

Cuanto hace que varias caravanas centroamericanas pasaron la frontera sur

de México hacia EU… ¿lo recuerda?

¿Qué es lo que pasaba por la mente de muchos mexicanos que extendieron

sus manos hacia los centroamericanos?

Artistas, cantantes, políticos y gente común se lanzaron a las calles

buscando la manera de ayudar a esta gente que tenía el propósito de llegar

a este país.

Todo el mundo estaba con ellos. Quien se atreviera a criticarlos no se la

iba a acabar. La tendencia era apoyar a los centroamericanos a como diera

lugar.

El mismo gobierno se ofreció a brindar todo el apoyo que fuera posible a

la caravana.

Recuerdo que AMLO llego a decir que nadie les iba a decir que hacer con

la caravana, brindando así su apoyo a los centroamericanos.

Recuerdo ver videos de como la gente se esforzaba por brindar a como

diera lugar su ayuda a estas personas.

Desde un principio no estuve de acuerdo con lo de las caravanas.

Unas personas me dijeron que no tenía sentimientos. Que me pusiera en el

lugar de ellos.

Recuerdo que les dije que había formas para hacer las cosas. Y la forma

que ellos traían no iban a caer bien a los americanos.

Claro que los hispanos y hasta las cadenas de televisión parecía que se

habían puesto de acuerdo para apoyar las caravanas.

Luego empezaron los reclamos de parte de los inmigrantes hacia el pueblo

mexicano. Los mexicanos se empezaron a dar cuenta de la realidad y ya

había manifestaciones por parte de muchos ciudadanos mexicanos que no

estaban de acuerdo con esas caravanas.