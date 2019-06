Aumento del crimen marca la elección para la Alcaldía

Share on Twitter

Share on Facebook

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La fuerte alza en el crimen violento en Dallas este año, y la semántica que lo rodea, se han convertido cada vez más en un tema central en estos momentos de la carrera por la Alcaldía de la ciudad antes del día de las elecciones.

El miembro saliente del Concejo municipal Scott Griggs, uno de los dos candidatos en la segunda vuelta, ha dicho repetidamente que Dallas enfrenta una “crisis de seguridad pública”.

Pero su rival, el representante estatal Eric Johnson, aseveró que Griggs tiene miedo, algo que alguien que está sentado en la oficina del alcalde no debería tener, advirtió.

“No es un mensaje que el alcalde deba enviar sobre la ciudad”, acusó Johnson. “Este es el único papel donde la semántica… es extremadamente importante. El alcalde es el director de promoción, el director de confianza, el director de marketing, como quiera que lo describa”.

Y, según los analistas, la siguiente información es la que necesitan saber los electores sobre los candidatos a alcalde de Dallas, Scott Griggs y Eric Johnson

En los debates y reuniones municipales que precedieron a las elecciones generales de mayo, Griggs calificó sistemáticamente a la seguridad pública como “No es una prioridad”. Durante esa lucha de nueve candidatos para reemplazar al alcalde Mike Rawlings, Griggs, un miembro del Concilio de cuatro mandatos, hizo referencia regularmente a los crecientes tiempos de respuesta de la Policía provocados por una fuerza policial con poco personal.

Y en la carrera de segunda vuelta contra Johnson, Griggs ha promocionado los respaldos de la Asociación de la Policía de Dallas y la Asociación de Bomberos de Dallas y amplió sus preocupaciones, señalando que el aumento de los homicidios el mes pasado es una prueba de que un cambio drástico y veloz debe suceder.

Sin embargo, Johnson ha incrementado su respaldo político para estos comicios entre los grupos comunitarios populares y reconocidos e influyentes líderes políticos y empresariales más relacionados a las clases sociales media y baja de Dallas, aunque también se han unido a su campaña personalidades con fuerte poder económico.

Entre uno de sus debates, se encuentra el sostenido por Johnson y Griggs en un foro por la Alcaldía organizado por el Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de la Federación Judía de Dallas en el Centro Familiar Judío Aaron Family en esta ciudad.

AUMENTO LA

VIOLENCIA

El mes pasado, Dallas superó los 40 homicidios, un total mensual que la ciudad no había visto en décadas. Los robos y agresiones agravadas también han aumentado en lo que va del año.

Griggs recalcó en días pasados que “todos los indicadores están ahí, lo que (significa) que estamos en una crisis”.

“No se les puede decir a las víctimas que esto no es una crisis”, manifestó Griggs, quien representa al Distrito 1 de North Oak Cliff ante el Consejo. “No se les puede decir a los familiares de las víctimas de delitos que esto no es una crisis”.

Ante estas difíciles circunstancias, los comandantes de la Policía de Dallas agregaron a sus unidades más detectives de homicidios después de que cuatro personas más fueron asesinadas por disparos.

MIEDO EN

LA CIUDAD

La semana pasada, incluso a medida que aumentaba el número de víctimas de crímenes violentos, Johnson criticó el enfoque de Griggs sobre el tema durante dos debates, lo que llevó a varios medios de comunicación a informar que Johnson negó que se estaba produciendo una “crisis”.

Johnson llamó a los informes “noticias falsas”.

“Diablos, sí, lo reconozco”, aseveró Johnson sobre la creciente tasa de delincuencia. “Mira, tengo una esposa y dos niños pequeños. Por supuesto, me preocupo por esto y reconozco que este es un problema serio. Todo lo que digo es que lo que no puedo hacer es ir a la televisión como alcalde y decir: “Oh, estoy muy asustad, muchachos. Esto es realmente aterrador. Estamos en una crisis”, y esperamos que la gente se [mantenga] tranquila. El alcalde no puede ser así.

“Lo que me niego a hacer es contribuir al pánico o temor de la gente en la ciudad, o enviar un mensaje al resto del país y al mundo de que Dallas es una ciudad fundamentalmente insegura y que estamos experimentando una crisis”.

Johnson dijo que la respuesta de Griggs a la ola del crimen es la de un miembro del Consejo, no la de un alcalde.

“Él no puede sacudir el papel de gadfly; no puede deshacerse del papel crítico”, acusó Johnson. “No puede pasar de ser el representante del Distrito 1 en el Consejo”.

Adam McGough, presidente del comité de Seguridad Pública y Justicia Penal del Concilio de esta ciudad, envió un memorando al jefe de la Policía de Dallas, U. Renee Hall, al gerente de la Ciudad, T.C. Broadna, y al subdirector de la ciudad, Jon Fortune, para solicitarles una sesión informativa especial el 10 de junio con el fin de discutir “las estrategias y acciones que se están tomando para prevenir actos repetidos de violencia”.

“Desde los asesinatos hasta los disparos en auto, estos números asombrosos requieren un esfuerzo coordinado para remediar los aumentos alarmantes”, escribió McGough, quien respaldó a Johnson en la segunda vuelta.

Griggs dijo que esta problemática la está llamando como la ve.

“Creo que un alcalde debe ser honesto con el público”, indicó.

Preocupados por esta situación de violencia, también el vicealcalde Adam Medrano y el concejal Omar Narváez llevaron a cabo la transmisión de la conferencia de prensa de la titular de Policía de Dallas U. Renee Hall sobre la muerte de Chynal Lindsey, una mujer transgénero afroamericana encontrada muerta este fin de semana en White Rock Lake en Dallas.

¿RECORTES

SOSTENIBLES?

Tanto Griggs como Johnson han pedido un aumento en el personal de la Policía y los Bomberos durante la carrera por la Alcaldía. Pero los candidatos han diferido en cómo pagar para atraer a más oficiales a la ciudad y retener a los que ya están en ambas instituciones.

Griggs argumentó que además de aumentar la base tributaria de Dallas, su conocimiento del presupuesto de la ciudad le permitiría encontrar entre $ 16 y $ 17 millones al año en recortes y ahorros, la cantidad necesaria para hacer aumentos de sueldo y mejores beneficios sostenibles.

“De este presupuesto, para comenzar a hacer una diferencia… necesitamos alrededor de $ 16 millones de un presupuesto general de $ 1.3 mil millones; estás hablando de encontrar un 1% en un presupuesto”, señaló Griggs. “Eso es absolutamente factible”.

Pero esos $ 16 millones son significativos en la temporada de presupuesto debido a que la mayor parte del dinero se dedica a las operaciones en curso. Por ejemplo, lo que Griggs quiere recortar es más de lo que la ciudad gasta en dólares de fondos generales en los Servicios para Animales de Dallas.

Johnson afirmó que podría buscar ahorros a corto plazo. Indicó que se reuniría con Hall y Broadnax y pensaría cómo “hacer lo que podamos para reasignar recursos a la División de Homicidios… para tener esto bajo control de inmediato”.

Los oficiales de la Policía ya anunciaron la semana pasada planes para reforzar la Unidad de Homicidios con detectives adicionales. Pero con un departamento de cientos de oficiales más pequeño que hace unos años, los comandantes de la Policía tendrán que tomar decisiones sobre qué unidades tendrán que abandonar los oficiales.

EXIGEN

RESPUESTA

Los activistas han comenzado a exigir más detectives de homicidios ya que Dallas observó en mayo el mes más sangriento desde la década de 1990.

Johnson manifestó que la ciudad no podría seguir haciendo recortes presupuestarios indefinidamente. Dijo que su prioridad será aumentar el desarrollo, particularmente en el sur de Dallas, para ayudar a financiar las necesidades de seguridad pública a perpetuidad.

“Estas son cosas sobre las que se tendrá que tomar una decisión, la cual no se dará a conocer si desea reasignarse a la Policía y a los Bomberos”, dijo Johnson durante un debate la semana pasada. “Gastamos dos tercios de nuestro presupuesto del fondo general ahora en seguridad pública. Si (Griggs) desea gastar más que eso en seguridad pública, esa es su elección, pero eso significa una biblioteca, un parque, significa algo que él no quiere decir lo que significa”.

La votación anticipada terminó el 4 de junio para la segunda vuelta electoral. El día de las elecciones es el 8 de junio.