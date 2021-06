Audi Q2 2021 a prueba, un caprichito millennial, que muy pocos entenderán

ayos, pareciera que fue ayer cuando Audi presentó el Q2, su SUV de entrada, pero en realidad, ya han pasado cinco años exactamente desde que hiciera su debut mundial en el Auto Show de Ginebra 2016. A México, no obstante, llegó un año después como modelo 2018. Tal vez, por ello, siento que no ha pasado mucho tiempo en realidad. Tengo que admitirlo, el Q2 es a mi parecer, uno de los Audi más bonitos, debido a que sus líneas rectas, evocan al Audi Quattro, el icono máximo de la marca de los cuatro aros, sólo que debidamente trasladas al mundo crossover. Sin embargo, con un lustro a sus espaldas, ya era necesaria una actualización para mantenerse en el gusto de los millennials. Puede que, a primera vista, el Audi Q2 2021 sólo sea un simple lavado de cara, pero en realidad, aunque no lo parezca, se trata de una acertada actualización que remoza algunos puntos que lo vuelven a meter de lleno a la jugada frente a rivales de cuidado como MINI Countryman. Pero olvidemos la introducción y vayamos a conocer los pormenores de este modelo. Para la ocasión, nuestra unidad de evaluación era un Audi Q2 35 TFSI Sport 2021, pintada en color Gris Flecha, con acabados contrastantes en negro, así como la defensa y el Blade en Gris Manhatan (una forma elegante de referirse al pilar C), que, además, equipaba unos rines de 17 pulgadas de cinco brazos, que curiosamente, no son iguales a los mostrados en el configurador virtual de la marca. Digamos, que estas eran las señas particulares de “nuestro” ejemplar. Audi Q2 2021: Dimensiones 4.21 metros de longitud -17 mm más que antes 2.60 m de distancia entre ejes de 1.79 m de ancho 1.54 m de altura. No obstante, en el apartado general, el Audi Q2 2021 se distingue incorporar una parrilla Singleframe octagonal con motivos poligonales de nueva manufactura, así como las tres entradas de aire superiores, que, a mi gusto, es un detalle, que aporta mucha identidad histórica. Atrás, nuevamente las superficies en forma de polígono, cobran mayor relevancia. Si embargo, lo más destacado es el rediseño de los grupos ópticos LED, aunque como opción se pueden elegir unos Matrix LED con intermitentes dinámicas. En resumen, la imagen, es más agresiva, dinámica y ciertamente resulta un imán de miradas. Atrae la atención, más de lo que francamente me imaginé. El Audi Q2 2021 tiene en el MINI Cooper Countryman a su principal rival, aunque también hay que considerar a Buick Encore. Frente a ellos, luce como un producto muy equilibrado, sobre todo en el tema de desempeño dinámico. Es atractivo y de líneas deportivas, lo que al final, lo convierte en una compra de capricho y no tan familiar. Y es, que la practicidad, no está precisamente de su lado. En cambio, encontrarás, un interior, que si bien, no es visualmente propositivo, si está lleno de calidad general. Tal vez, pese a las mejoras, el equipamiento también queda algo a deber. Al final, ante ojos maduros, este modelo no resulte una opción lógica, pero en realidad, tiene todo lo que un millennial necesita para sobrevivir: conectividad y una imagen seductora que presumir.

Puertas adentro, encontramos algunos cambios como un nuevo diseño de las salidas de aire acondicionado, así como el selector de la caja de cambios. Los materiales, si bien se notan de gran calidad, a mi parecer, están más cerca a un Volkswagen caro, que a un Audi propiamente. Ojo, no quiero decir que sean malos, ni mucho menos, ya que repito, son realmente buenos, pero creo que la firma no consiguió ese impacto visual que sí existe en algunos de sus rivales.