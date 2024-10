Ataques de Trump contra migrantes no favorecen a los demócratas

La encuesta, realizada con el Colegio Marista en Nueva York, y que muestra cómo ha aumentado poco a poco el apoyo en esta comunidad a los republicanos, concluyó que esos insultos no habían llevado a los latinos a apoyar a la demócrata Kamala Harris, señala el diario. Un 67 % de los entrevistados creen que Trump no se refería a gente como ellos cuando hablaba de los migrantes, mientras que la mitad de los nacidos en el extranjero dijeron lo mismo. El Times indicó que la encuesta a 902 probables votantes hispanos, realizada del 29 de septiembre al 6 de octubre, muestra signos sorprendentes de apoyo a las políticas de migración más agresivas de Trump: Más de un tercio de los consultados dijo que apoyan tanto la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México como la deportación de migrantes indocumentados. Destaca que una gran mayoría de ese apoyo proviene de los votantes de Trump, pero el 9 % de los que apoyan a Harris también dicen lo mismo. El respaldo a esas políticas provino en gran medida de los latinos nacidos en Estados Unidos. Los resultados indican además que aproximadamente cuatro de cada 10 votantes latinos dijeron que no tomaban muy en serio al expresidente cuando hablaba, y la mitad de los hombres dijeron que la gente toma sus palabras demasiado en serio. Los resultados sugieren además que Trump está conquistando una pequeña pero significativa porción de los votantes que eligieron al presidente Joe Biden en 2020: el 9 por ciento dijo que votaría a Trump este año. Los hispanos que no votaron en 2020 fueron más propensos que otros a decir que votarían por el candidato republicano. El Times destaca que desde las elecciones que llevaron a Barack Obama al poder con un 70 % de apoyo latino, Trump ha ido erosionando ese respaldo a los demócratas. Según la encuesta, en estas elecciones de noviembre el apoyo latino a la candidata demócrata sería de un 56 % y a Trump de 37 %. Un 62 % del voto femenino demócrata sería para Harris.

Trump debe más de $750.000 a ciudades por gastos de campaña

El expresidente Donald Trump enfrenta una creciente deuda que supera los $750,000 con varias ciudades en las que realizó mítines de campaña desde 2016. Esta cantidad se debe principalmente a gastos por seguridad, control de tráfico y otras operaciones relacionadas con la protección durante sus eventos. Recientemente, Trump llevó a cabo un mitin en Erie, Pennsylvania, donde, como en ocasiones anteriores, abandonó la ciudad sin haber liquidado la factura correspondiente. Aunque las autoridades locales aún no han determinado los costos específicos del último evento, se estima que la campaña de Trump debe más de $40,000 por gastos de seguridad relacionados con sus mítines en 2018 y 2023 en Erie, según un funcionario municipal. Erie no es la única ciudad afectada. Cuatro localidades más y un condado han confirmado a NBC News que aún están esperando el pago de sus facturas. Las deudas incluyen gastos incurridos por agencias locales de ley y otros trabajadores de respuesta rápida, y algunas facturas se remontan hasta hace ocho años. Entre las cinco jurisdicciones, la cantidad total adeudada asciende a más de $750,000.

La situación se complica debido a la falta de acuerdos formales entre las ciudades y la campaña de Trump sobre la responsabilidad de estos gastos. Un portavoz de la campaña sugirió que los costos deberían ser asumidos por el Servicio Secreto, que normalmente solicita asistencia local para tales eventos. Trump tiene deudas significativas en El Paso, Texas

Sin embargo, el Servicio Secreto ha declarado que no tiene un mecanismo para reembolsar a los gobiernos locales por su apoyo en eventos de protección. Entre las deudas más significativas, la ciudad de El Paso, Texas, reclama más de $569,200 por gastos incurridos durante un mitin en 2019. A pesar de que la ciudad contrató un bufete de abogados en 2020 para ayudar en la recuperación de la deuda, aún no ha recibido el pago. Otras localidades como Spokane, Washington, y el condado de Missoula, Montana, también han exigido reembolsos por gastos relacionados con eventos de campaña de Trump. En Spokane, la campaña debe más de $65,000 por un evento de 2016, mientras que en Missoula, el condado reclama casi $13,000. La falta del pago podría ser un tema de debate en la campaña electoral La ciudad de Mesa, Arizona, se encuentra en una situación similar, esperando el pago de alrededor de $65,000 por el mitin de Trump en 2018. La portavoz de la ciudad, Ana Pereira, enfatizó que aunque la campaña no está legalmente obligada a cubrir estos costos, se espera que reembolse a la ciudad los gastos de los contribuyentes.

A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la falta de pago de estas facturas podría convertirse en un tema de debate en la campaña electoral, especialmente en un clima político donde los costos de seguridad son cada vez más relevantes.