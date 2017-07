Atacante Alan Pulido considera que críticas al “Tri” son excesivas

Seattle.- (Notimex) El delantero Alan Pulido consideró que las críticas hacia la Selección Mexicana de Futbol por haber sido eliminada en semifinales de la Copa Confederaciones son desmedidas, al igual que al sistema de rotaciones que maneja el técnico colombiano Juan Carlos Osorio. “Siento que la prensa exagera mucho las cosas en cuestión de criticar, muchas veces no agradan las ideas de juego, lo que mencionan que son las rotaciones que han hecho”, dijo. Explicó que ese sistema “me ayuda, porque yo creo que puedo estar en muchas convocatorias y por esas rotaciones me puedo mostrar en partidos, a mí me favorece, lo agradezco y por algo estoy acá”. Aceptó que no fue agradable el revés ante Alemania en Rusia, pero consideró que es una situación de la cual pueden sacar mayor provecho para evitar que se repita. “Si es triste, al final de cuentas son nuestros compañeros y siempre queremos lo mejor para nosotros, para todo el equipo, obviamente siempre vemos a México, nosotros lo representamos; pero como dice el profesor de esto se aprende y a nosotros como jugadores, que estamos por enfrentar un torneo importante, nos sirve”, apuntó. Destacó que se “aprende de lo que se hizo bien, de lo mal, para tratar seguir haciendo las cosas buenas y las malas tratar de corregirlas, el equipo ahora que está acá y que va a jugar la Copa Oro está entusiasmado para representar a México dignamente, como lo merece”. Respecto a su estado físico, el jugador del Guadalajara explicó que se siente bien y que confía en tener minutos este sábado en el partido amistoso frente a Paraguay. El “Tri” se verá las caras este sábado con el cuadro “guaraní”, el último de cara a su debut en la Copa Oro el 9 de julio cuando enfrente a El Salvador.