Así como cayó el “Chapo” caerá Javier Duarte: Yunes

México.- (Notimex) El senador Héctor Yunes Landa señaló que el peor gobernador en la historia de Veracruz ha sido Javier Duarte, aunque “la pelea está muy cerrada entre lo que está haciendo Miguel Ángel Yunes y lo que hizo el exmandatario prófugo de la justicia”. En entrevista, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confió en que al exgobernador veracruzano será detenido, pues “si atrapamos al “Chapo” Guzmán, cómo no se va a atrapar a Javier Duarte”. Se pronunció porque haya un castigo ejemplar “para que no solo en Veracruz, sino en toda la República, quede claro que quien comete delitos, comete abusos, actos de corrupción terribles, como los que se presume cometió Javier Duarte, no se vuelvan a repetir”. Yunes Landa criticó el desempeño del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, pues según él los robos en la entidad se han incrementado 84 por ciento, mientras que los homicidios crecieron 101 por ciento. “Tenemos un porcentaje diferente, mucho mayor, pero quedémonos con él, más de 100 por ciento. Secuestros, casi 160 por ciento, violaciones, más de 280 y tantos por ciento”, aseveró. El senador lamentó que el gobierno de Yunes Linares no tenga un programa para combatir la inseguridad. “Sí veo gran disposición del gobierno federal para apoyar, no solo han permanecido los soldados, los marinos, sino que fue autorizada la Gendarmería que ya está en Veracruz apoyando al gobierno del estado, pero no veo los drones que el gobernador ofreció para controlar el problema”. Advirtió que Veracruz vive su peor momento y sostuvo que la administración del panista Yunes Linares acaba de cumplir el viernes antepasado “sus primeros 100 días de gobierno, no es muy temprano para evaluar, porque este gobierno va a durar solo ocho trimestres, y significa que ya estamos en el segundo trimestre “. En el tema del empleo, recordó el compromiso que hizo el gobernador de mantener a todos los trabajadores del gobierno del estado, pero ha despedido a miles. Más aún, criticó los perfiles de los integrantes del gabinete, porque no son los más adecuados, y recordó que el gobernador se comprometió a que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado sería un militar de alto rango, y metió a una persona que solamente tiene antecedentes de haber sido director de tránsito municipal en Boca del Río”. Respecto a Duarte de Ochoa, dijo que dejó muchos pendientes y cosas malas; “dejó malas cuentas. Duarte fue, y lo digo con toda claridad, el peor gobernador que hemos tenido en la historia de Veracruz”. Sostuvo que “vería muy difícil que alguien pudiera superarlo, al menos a corto plazo, ahorita la pelea está muy cerrada entre lo que está haciendo Miguel Ángel y lo que hizo Duarte”. Aunque aceptó que Duarte fue priista, dijo que por su actuar fue expulsado, “nunca conocí una militancia seria de Javier, muy joven lo metieron y muy joven tuvo que dejar incluso el gobierno”. “Es decir, no tengo nada que defender de ese gobierno, al contrario, he sido su crítico desde que empezó”, aseveró