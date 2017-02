Asevera Roberto Alonzo en el Capitolio Protestan que las Policías trabajen para Inmigración

Dallas, Texas – El representante estatal demócrata por el Distrito 104 de Dallas, Roberto Alonzo, externó su beneplácito por la participación de cientos de líderes comunitarios y texanos en general que arribaron al Capitolio para testificar en contra de la iniciativa de ley SB 4 durante 16 horas continuas. Alonzo reiteró a todas esas personas inconformes su total respaldo al oponerse a la que calificó como “antiinmigrante” propuesta legislativa que de aprobarse –aseveró- pondría “una innecesaria presión a los habitantes de todo Texas”. “La SB 4 pondría en peligro el tejido moral de nuestro gran estado y plantaría las semillas de la desconfianza por parte de la ciudadanía contra la Policía y autoridades locales”, enfatizó. Según el influyente político méxicoamericano, esa propuesta del Senado causaría directamente discriminación contra las minorías y también pone en peligro la credibilidad y eficacia de los agentes del orden, así como “sus relaciones con las comunidades a las que han jurado proteger”. “La detención masiva de personas minoritarias a causa de la SB 4 ocasio- naría la sobrepoblación de manera injusta de nuestras cárceles locales e invadiría los derechos garantizados a la ciudadanía en las Constituciones estatales y federales”, acusó. Pero la aprobación de este proyecto de ley, advirtió, también podría provocar que “los agentes de la ley y funcionarios locales sean sujetos a demandas legales por infringir los derechos de la IV enmienda constitucional en favor de los ciudadanos”. “Nuestra policía local fue creada para proteger y servir a los ciudadanos en su comunidad, no para servir como agentes federales de inmigración”, acusó. “No podemos permitir que se apruebe un proyecto de ley que enfrente directamente a las comunidades contra los que se supone que deben protegerlas”. Asimismo, Alonzo manifestó que “no podemos exigir a nuestros oficiales que apliquen una ley inconstitucional”. HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD TSU Roberto Alonzo también indicó que la prestigiosa institución académica Texas Southern University fue honrada en esta sesión Legislativa al declararse de manera oficial el “Día de la TSU”, durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Capitolio el pasado 24 de enero. El diputado estatal demócrata por el Distrito 104 de Dallas indicó que la TSU está a tan sólo una década de cumplir sus primeros 100 años de “servicios invaluables en los que ha creado a miles de muy prestigiosos académicos”. La institución fue fundada en 1927. La universidad TSU ha alcanzado gran reconocimiento a nivel nacional gracias a su prestigiosa institución Thurgood Marshall School of Law y por su participación en el reconocido Programa Legislativo para Pasantes de Texas, que otorga a los estudiantes la oportunidad de adquirir valiosa experiencia al trabajar dentro del gobierno estatal, junto con una gran cantidad de legisladores que comparten vínculos personales con su alma mater. Cabe destacar que el representante estatal demócrata Roberto Alonzo se graduó de Thurgood Marshall School of Law en TSU y también ha servido como mentor a decenas de participantes del mencionado y distinguido programa. MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA El Mes de la Historia Negra, o Mes Nacional de la Historia Afroamericana, es una celebración anual en la que se reconoce los logros alcanzados por los afroestadunidenses y su invaluable papel que han jugado en la historia de los Estados Unidos, informó Roberto Alonzo. El diputado estatal demócrata por el Distrito 104 de Dallas señaló que el evento surgió de la “Semana de la Historia del Negro”, que fue creación del conocido historiador Carter G. Woodson y otros prominentes afroamericanos. Desde 1976, cada presidente de Estados Unidos ha designado oficialmente febrero como “Mes de la Historia Negra”. Otros países del mundo, incluyendo Canadá y el Reino Unido, dedican también un mes para celebrar la historia negra