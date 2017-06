Aseguran trayecto de caravana a paisanos

Un total de 90 vehículos, integrantes de la Caravana de Migrantes de Verano 2017, partieron de Nuevo Laredo hacia estados del centro y sur del país, luego de darse el banderazo oficial de salida por parte de autoridades municipales, estatales y federales. La caravana, que salió este lunes temprano del Centro Cultural, será acompañada en su trayecto por personal de la Policía Federal, Ángeles Verdes, y otras corporaciones de seguridad para garantizar su traslado al atravesar municipios de estados como Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Constancio Santiago, quien llegó desde muy temprano a Nuevo Laredo procedente de la Unión Americana, dijo que hasta el momento su trayecto a Jalpan ha sido excelente. “Es la primera vez que me animo a incluirme a la Caravana del Migrante, hasta el momento no he tenido ningún problema ni aquí ni en Estados Unidos, estoy muy contento”, recalcó. Sin embargo, para Jorge Álvarez, integrarse a la Caravana del Migrante fue una necesidad, pues aseguró que cuando ha viajado solo, ha sido detenido por cuerpos de seguridad. “Me piden dinero que porque traigo exceso de dimensiones, hallan cualquier cosa para fregarlo a uno, y pues aquí en la caravana no te molestan”, refirió. El banderazo se dio minutos después de las 7:00 de la mañana, y antes de ello, los sacerdotes Rogelio Lozano, de la Catedral del Espíritu Santo, y Giovanni Bizzotto, de la Casa del Migrante, les dieron la bendición al grupo de migrantes en su viaje. Una vez que la Caravana del Migrante salga de territorio tamaulipeco, serán agentes de la Policía Federal, quienes los acompañen hasta llegar a Jalpan de Serra, en Querétaro, donde según los recibirán con una verbena popular