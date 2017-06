Arquidiócesis en Estados Unidos Les exige a los agentes de migración orden de registro

Share on Twitter

Share on Facebook

Dallas, Texas.- (Notimex) La Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México, emitió un memorándum en el que recomienda a sus empleados exigir la presentación de una orden de registro si los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) entran en la propiedad de una iglesia. El memorándum también especifica en qué ocasiones el personal de las iglesias deben permitir el ingreso a los agentes de ICE, cuándo pueden negarles la entrada y, además, les precisa cuándo deben llamar al abogado de la arquidiócesis para solicitar consejo. El memorándum proporciona también lenguaje específico que los empleados pueden usar para pedirle a un agente que abandone las instalaciones. El memorándum de dos páginas, difundido en inglés y español, fue escrito en respuesta a “rumores aquí y en todo el país de incur-siones de agentes del ICE en iglesias, escuelas y otros lugares”. “Hemos oído hablar de las preocupaciones de los inmigrantes sobre el tema”, dijo Tom Macken, administrador de la arquidió-cesis. “Están preocupados por los rumores” de incur-siones del ICE en iglesias y escuelas, dijo. El arzobispo de Santa Fe, John C. Wester, ordenó a la arquidiócesis que emitiera el memorando en respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en enero pasado y que ampliaron el alcance de las deportaciones, dijo Macken. “A la luz de las recientes órdenes ejecutivas sobre inmigrantes y refugiados, el arzobispo Wester ha expresado su especial preocupación por el cuidado pastoral de todos los inmigrantes en nuestra comunidad”, explicó el documento. El memorándum abarca todas las propiedades de la iglesia, incluyendo iglesias, escuelas y aulas de educación religiosa y está dirigido todos los pastores y sacerdotes, diáconos, administradores escolares, ministros de la juventud, maestros de educación religiosa y otro personal de la iglesia. La recomendación especifica que se debe pedir al agente del ICE que presente una orden y que se asegure de que esté firmada por un juez o un funcionario del ICE. “Si el agente no tiene una orden judicial, dígale educadamente que usted no consiente la presencia del ICE en su característica y que deben salir de las premisas,” señaló. Los agentes de ICE que carecen de una orden judicial válida pueden entrar en propiedad privada sólo para perseguir a un delin-cuente que huye, prevenir daños inminentes a alguien o en interés de la seguridad nacional, indicó el memorando.