Aranceles de Trump desatan guerra comercial con México, Canadá y China

Las embajadas de Estados Unidos y China en México protagonizaron un choque en la red social X por el tema del tráfico y combate al fentanilo. En una publicación, Estados Unidos acusó a China de ser responsable de los precursores del fentanilo, que según señala, causan el 90% de las muertes por opioides en su país. En respuesta la Embajada de China en México publicó una “declaración Solemne sobre las Retóricas de EE. UU. con Respecto a los Precursores de Fentanilo”, dónde señaló que el país norteamericano “está echando culpa a país ajeno” porque son el país con las políticas antidrogas más estrictas y más rigurosamente implementadas en el mundo. “China es uno de los países con las políticas antidrogas más estrictas y más rigurosamente implementadas en el mundo. El problema del fentanilo es un problema de Estados Unidos. Con espíritu humanitario, China ha dado apoyo a Estados Unidos en su lucha contra el problema del fentanilo., posteó. “A petición de la parte estadounidense, China anunció en 2019 la clasificación integral de los fármacos del grupo del fentanilo como sustancias controladas, siendo el primer país en el mundo en hacerlo oficialmente.”, indicó.

China instó a Estados Unidos a “rectificar su enfoque erróneo, mantener la positiva cooperación antidrogas entre ambos países, que ha sido difícil de alcanzar, y fomentar un desarrollo estable, saludable y sostenible en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica las acusaciones de la Casa Blanca que sugieren vínculos entre su gobierno y organizaciones criminales. En un discurso transmitido a nivel nacional, Sheinbaum enfatizó que México no aceptará ser tratado como un adversario y que tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses económicos. La mandataria instruyó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a diseñar un “plan B” que incluirá medidas arancelarias y no arancelarias como respuesta a la decisión de Trump. Aunque no se han dado detalles específicos, expertos anticipan que México podría imponer aranceles a productos agrícolas estadounidenses, lo que afectaría directamente a los productores en estados clave para la reelección de Trump.

China, que ya se encuentra en una prolongada disputa comercial con Estados Unidos, también ha reaccionado con firmeza. Pekín ha anunciado que presentará una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha prometido adoptar “contramedidas correspondientes” para salvaguardar sus derechos e intereses. Este enfrentamiento añade más tensión a una relación bilateral que ha estado marcada por aranceles recíprocos, sanciones económicas y restricciones tecnológicas. La posibilidad de que China amplíe su boicot a productos estadounidenses y busque diversificar sus mercados de importación representa un nuevo reto para Washington.

En paralelo a esta escalada comercial, la política exterior estadounidense ha estado especialmente activa en la región. El viernes, la atención se centró en la misión de Richard Grenell en Caracas, donde sostuvo reuniones con el gobierno de Nicolás Maduro, en un intento por reducir las tensiones con Venezuela. La visita fue seguida de cerca por la Casa Blanca, que aún no ha definido una política clara hacia el régimen chavista tras años de sanciones económicas y aislamiento diplomático.

Otro punto clave de la semana ha sido la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por América Latina. Rubio, un actor clave en la política exterior de Trump hacia la región, llegó anoche a Panamá, la primera escala de su gira, donde hoy se reunirá con el presidente José Raúl Mulino. En conferencia de prensa, Mauricio Claver-Carone, asesor de la Casa Blanca, adelantó que uno de los temas prioritarios en la agenda será la creciente influencia china en el Canal de Panamá, lo que preocupa a Washington en términos estratégicos. Mulino ha reiterado que su gobierno no tiene intención de ceder control sobre el canal y que cualquier inversión extranjera se realizará con plena soberanía.

La tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios no es un hecho aislado. A lo largo de la semana, se han registrado otros episodios que reflejan un endurecimiento de la postura estadounidense en temas migratorios y económicos. En un caso particularmente llamativo, 80 ciudadanos brasileños fueron deportados desde Estados Unidos en condiciones humillantes, llegando a su país esposados. Este hecho ha generado indignación en Brasil, donde el gobierno ha elevado protestas diplomáticas.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric observa con creciente preocupación la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a la exportación de cobre, un sector vital para la economía chilena. La incertidumbre sobre estas posibles sanciones ha generado nerviosismo en los mercados y podría afectar la relación entre ambos países.

Otro frente de tensión se ha abierto con Nicaragua. Claver-Carone sugirió que la administración Trump está evaluando la posibilidad de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), como una medida para presionar al gobierno de Daniel Ortega. La decisión, de concretarse, tendría graves repercusiones económicas para el país centroamericano, que depende en gran medida del acceso preferencial al mercado estadounidense.

En el ámbito electoral, la región también está viviendo momentos clave. Ecuador se prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el próximo domingo 9 de febrero, en un proceso que definirá el rumbo del país en los próximos años. Los comicios han sido marcados por un clima de incertidumbre, con una ciudadanía dividida entre el continuismo y la búsqueda de un cambio en la gestión gubernamental.

Mientras tanto, en Washington, la administración Trump sigue monitoreando la reacción de México y Canadá a los aranceles. Aunque la decisión de imponer estas barreras comerciales forma parte de una estrategia de presión, existe preocupación sobre los efectos colaterales en la economía estadounidense. Varios sectores industriales han advertido que la medida podría afectar cadenas de suministro y elevar los costos de producción, reduciendo la competitividad de las empresas estadounidenses.

Con la guerra comercial en marcha, las próximas semanas serán clave para determinar el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y sus principales socios. La posibilidad de negociaciones sigue abierta, pero la postura firme de Trump indica que la administración está dispuesta a sostener la presión hasta obtener concesiones. Tanto México como Canadá han dejado claro que responderán con medidas equivalentes, lo que podría derivar en una espiral de represalias que termine perjudicando a todas las partes involucradas.

El panorama global se encuentra en un momento de alta volatilidad, con múltiples frentes abiertos que podrían redefinir el equilibrio de poder económico y geopolítico en América Latina y más allá. El desarrollo de los próximos días será crucial para entender hasta dónde están dispuestos a llegar los actores involucrados en esta creciente guerra comercial.

Sheinbaum convoca nueva reunión para afinar respuesta ante aranceles de Trump

La reunión de este domingo de Sheinbaum con su gabinete es la tercera previo a anunciar la respuesta de México a los aranceles de Trump

febrero 2, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó este domingo a su gabinete a nueva reunión en Palacio Nacional para afinar la estrategia de su Gobierno contra los aranceles del 25 por ciento para las mercancías de México impuestos el sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump entrarán en vigencia a partir de las 00:01 del martes 4 de febrero en horario de Washington.

En la víspera y en respuesta a Trump, Sheinbaum, “rechazó categóricamente” que el Gobierno de México tenga alianzas con el crimen organizado al tiempo que le propuso “diálogo” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y orden “implementar medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México”.

“Instruyo al secretario de Economía (Marcelo Ebrard) para que implemente el plan B que hemos estado trabajando”, aseguró Sheinbaum.

No obstante, hasta ahora no ha revelado los detalles de este plan ni cuáles serían las medidas contra Estados Unidos.

La reunión de este domingo de Sheinbaum con su gabinete es la tercera en días consecutivos tras las del viernes y sábado y a ellas han asistido los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) Juan Ramón de la Fuente; de Economía, Marcelo Ebrard; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

“Acusar al Gobierno de México de aliado del narco es, además de una ofensa a nuestro país, un pretexto para distraer a la opinión pública de Estados Unidos del tremendo error de imponer tarifas disruptivas a México y las empresas norteamericanas aquí establecidas. Tiro en el pie”, apuntó Ebrard en un mensaje en la red social X.

También asisten al encuentro los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y Julio Berdegué, de Agricultura y Desarrollo Rural.

El sábado, Trump ratificó las órdenes ejecutivas por las que entran en vigencia de inmediato los advertidos aranceles del 25 por ciento para las mercancías de México y Canadá (con excepción del petróleo canadiense, que tendrá solo un 10 por ciento) y del 10 por ciento para los de China, lo que puede desatar una peligrosa guerra comercial.

Los aranceles a México y Canadá -países a los que acusa de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo, además de aprovecharse de un superávit comercial con EE.UU.- suponen un torpedo en la línea de flotación del tratado comercial entre los tres países norteamericanos existente desde hace treinta años.