Aracely Arámbula presenta nuevo programa

Miami.- (Notimex) La actriz mexicana Aracely Arámbula presentó el nuevo programa de concurso “Masterchef latino” durante una fiesta en Miami junto a destacados chefs latinos, el cual conducirá a principios de 2018 en la cadena Telemundo, y dijo sentirse “como pez en el agua” en su faceta de conductora. “Es un buen momento para disfrutar de un show diferente y de una faceta que desde hace mucho tiempo no hacía, porque hice ‘Todo bebé’ hace tiempo, cuando estaba embarazada de mi hijo Daniel y me siento ‘como pez en el agua’ al ser de nuevo conductora”, dijo a Notimex la artista mexicana. Pese a que reconoció que su fuerte no es la cocina, se declaró “amante” de ella y dispuesta a “aprender” a cocinar, sobre todo sano, ya que dijo que le preocupa mucho la alimentación de sus hijos: Daniel y Miguel. “Vamos a buscar que los participantes demuestren el sabor latino, las recetas de la abuela”, señaló el chef Molina, originario de la Ciudad de México y avecindado en Ensenada, y quien participó en el “Masterchef México” cinco temporadas. “Vamos a ver cocina de Puerto Rico, de (República) Dominicana, Argentina, Venezuela o México. Desde unos tostones hasta unos tacos”, agregó. Más de dos mil personas han participado en las audiciones para el reality en el que los aficionados a la cocina competirán frente a los tres experimentados chefs que servirán de jurado en la búsqueda del primer “Masterchef latino” de la nación.