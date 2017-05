Aracely Arámbula habla sobre la nueva serie de Luis Miguel

La actriz se expresó respecto a la producción que narrará la vida de su expareja. México.- Luego de la conmoción que generó la noticia de la nueva serie que narrará la vida de Luis Miguel, fue inevitable que se le preguntara a Aracely Arámbula, expareja y madre de los dos hijos del cantante, qué opina sobre esta producción biográfica. Durante una entrevista para el conductor Alfredo Palacios, la actriz explicó que por ahora no desea brindar ninguna opinión respecto a la serie en la que “no tiene nada que ver” y aseguró que desconocía si su relación con Luis Miguel sería contada en la trama. “No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera. Me ha costado mucho mi carrera y después, cuando uno habla de eso (asuntos relacionados con Luis Miguel), la prensa dirige hacia eso sus titulares”, declaró Arámbula. No obstante, Araceli señaló que ella podría ser la opción perfecta para contar detalles sobre la vida de “El Sol” que, aunque nadie le impide hacerlo, prefiere no hablar para evitar malinterpretaciones de la prensa. “Ni siquiera es que no pueda hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y ¿quién mejor que yo (para hacerlo)?, ¿alguien con más derecho? Yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta Telemundo”, finalizó. Actualmente, Aracely se encuentra en la promoción de la serie “La Doña” que hizo para la cadena Telemundo.