AQUI Y… ACUYA

Por: Gamaliel Espinoza

Lo he dicho muchas veces y cada vez que se ofrece lo vuelvo a decir. El gobierno de este país, USA… le gusta gastar dinero a manos llenas… no se mide en gastos para mal gastar el dinero que no se tiene y tampoco creo que se necesita. Ahora con la administacion del Presidente Trump a ver que se hace. Se ha gastado casi 3, 000 mil millones de dólares en una exploración a Marte… ¿Porqué gastar todo este dineral? Bueno, es que algo se tiene que hacer con el presupuesto ya hecho… y hay que gastarlo porque hay una ley no escrita que si no se gasta, para el próximo presupuesto ya no se le dará la misma cantidad… sino que será menos, porque como no se gastó pues eso quiere decir que no lo necesita. Bueno, en lo que estábamos. Miré con “entusiasmo” como la NASA celebraba la llegada del Curiosity a Marte. Despues de casi 8 meses de viaje este aparato hace su martizaje en el planeta rojo. Desde el 26 de noviembre del 2011 empezó a viajar y en Agosto 2012 ya estaba en Marte. Viajó 560 millones de kilómetros y en el proyecto colaboraron 5 mil personas. Esto es lo mas complejo que ha enviado la NASA a Marte y por eso la celebración fue en grande. Este aparato tenía un año para explorar el planeta y durante este tiempo analizaría el suelo, rocas y atmósfera de este planeta. Tenía todo un equipo que facilitaría estos análisis… aparte de los videos y fotografías que podría captar. Segun datos porporcionados por la NASA… Curiosity posó en un cráter ocasionado por meteorito hace mas de 3,000 millones de años… y es aquí donde ya me da risa y no me carcajeo nomás porque tengo los labios partidos. Gastar cerca de 3 mil millones de dólares (hasta el 2017) para… en serio ¿quieren que se los diga? El propósito principal es analizar si hay rastros de vida… (encontrar compuestos orgánicos) como si nos fuera ayudar si los encontraran. Vamos por partes… Antes de seguir quiero dar el significado del verbo SUPONER. Suponer: es dar por hecho algo… que no se sabe si es. Supongamos que encontraran esos compuestos orgánicos… Hay gente que asegura que hubo vida en ese planeta… y es mas, no que hubo, sino que hay. Como si esto fuera asi de sencillo… ¿no creen que ellos ya estuvieran en contacto con el terrícola? Supongamos que hay o hubo vida… de que nos sirve saberlo? Supongamos que encontraran esos compuestos organicos… no nos van a decir que pasó con el planeta. Supongamos que encontraran agua… ¿Y? ¿que ganamos con saber que hay agua en Marte? No creo que sea mas saludable que la que tenemos en este planeta. Andamos gastando miles de millones de dolares buscando agua en Marte y no sabemos que hacer con la que tenemos aqui a la mano…. Eso es incongruente. Ahora que, si pensáramos traernos el agua de Marte… no nos sería mas económico tratar la de este planeta? Supongamos que encontramos vida y agua en Marte… ¿que con eso? No vamos a ganar nada… y ya se gastaron miles de millones de dólares. Lo peor, es que andan buscando planetas iguales al nuestro, cuando sabemos lo que pasa en nuestro Sistema solar. En el gobierno del presidente Obama se dieron 30 millones de dólares por año para combatir la sequía en este país… mientras que se gastan miles de millones de dolares en saber si hay o no hay compuestos orgánicos en Marte… como que algo no anda bien, ¿no? Que se ganará si… supongamos que se encuentra lo que se busca en Marte? NADA. Como lo dije anteriormente… con el simple hecho de decir que Curiosity posó en un crater que se hizo hace 3,000 millones de años ya es para que nos de risa. No sabemos lo que pasó hace 10 mil años en nuestro planeta y… si sabemos lo que pasó hace hace miles de millones de años en otros lugar que ni siquiera hemos estado… que cosas, pero es bueno suponer, verdad? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews. com