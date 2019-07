Aprueba EU “Deportación Express” para inmigrantes-Arresta ICE a sólo 35 personas

Dallas, Tx.- El gobierno de Estados Unidos anunció el endurecimiento de las deportaciones rápidas reduciendo los casos que requerirían pasar por los tribunales.

Con las nuevas normas, cualquier migrante indocumentado que no demuestre que lleva en el país dos años ininterrumpidos puede ser expulsado inmediatamente.

La nueva política se espera que entrara en efecto ayer martes (día del cierre de esta edición), cuando se publique en la gaceta oficial.

Sin embargo, la ONG Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) adelantó que planea denunciar la nueva directiva ante los tribunales.

Desde la oposición han criticado el endurecimiento de la política de migración del gobierno de Donald Trump, en particular las condiciones en los centros de detención en la frontera con México.

Analistas consideran que se trata de un intentó de Trump de convertir la política migratoria en un eje central de la campaña electoral de 2020.

Hasta ahora, sólo quien es detenido a no más de 160 km de la frontera y lleva en el país menos de dos semanas podía ser deportado de manera expedita.

De esta manera, expertos en la materia creen que Trump quiere hacer de la inmigración el centro de su campaña electoral para 2020.

Los inmigrantes en el resto del país o que demuestren que llevan más de dos semanas eran enviados a los tribunales para tramitar su deportación con derecho a un abogado.

La nueva norma establece que una persona puede ser inmediatamente deportada independientemente de dónde se encuentre y sin que sea necesario que acceda a un representante legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que la nueva normativa permitirá expulsar a un mayor número de inmigrantes de manera más efectiva.

REACCION

PRO MIGRANTE

ACLU anunció en redes sociales que va a denunciar la medida ante los tribunales.

“Estamos poniendo una demanda para frenar inmediatamente los esfuerzos de Trump de expandir la expulsión expedita de inmigrantes”, tuiteó ACLU.

“Los inmigrantes que han vivido en el país durante años contarán con menos protección que cuando se juzgan infracciones de tráfico. El plan es ilegal, punto”.

Vanita Gupta, presidenta de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles, dijo que “el gobierno de Trump está avanzando en convertir el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE) en un ejército de ‘enséñeme los papeles’”.

La profesora Jackie Stevens, experta legal de la Universidad Northwestern, aseveró que el 1% de los detenidos por el ICE son ciudadanos estadunidenses y hasta el 0,5% de los deportados.

“Las deportaciones expeditas va a hacer esto mucho peor”.

SOLO 35

ARRESTADOS

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron solamente a 35 inmigrantes durante las grandes redadas anunciadas por el presidente Donald Trump que tenían como objetivo al menos a 2,000 personas.

Este reporte corresponde únicamente a una semana de operaciones y no se mezcla con datos de otros operativos, ya que el director de la agencia, Matthew Albence, dijo a The New York Times, que en los últimos meses ha habido cientos de capturas.

El presidente Trump anunció la operación antes de que realmente sucediera, lo que podría haber dado a las personas el tiempo suficiente para abandonar sus hogares para evadir el arresto, y les dio a los defensores tiempo para informar a las familias sobre sus derechos.

La redada tenía como objetivo exacto a 2,105 personas que han recibido órdenes finales de deportación, una lista supuestamente liberada en febrero.

“No conozco a ninguna otra población donde la gente diga cómo evitar el arresto como resultado de una actividad ilegal”, lamentó el funcionario. “Ciertamente nos hace más difícil realizar estas órdenes emitidas”.

El funcionario indicó que ICE no informa cuando realiza sus operativos, tal como se confirmó al solicitar detalles de las redadas en 10 ciudades, las cuales derivaron en acciones aisladas o “miniredadas”.

Ante las alertas, la agencia ha cambiado de estrategia, indicaron activistas, quienes sugieren a los inmigrantes en peligro de deportación mantenerse en alerta y seguir los mismos consejos ante una eventual redada:

1. Evitar huir.

2. NUNCA mostrar una identificación falsa.

3. Respete a los oficiales migratorios.

4. NUNCA renuncie a su derecho de defensa y realizar una llamada telefónica.

5. NUNCA firme documentos sin asesoría legal.

MIGRANTES

ASESINADOS

El cuerpo sin vida del migrante guatemalteco Rudy Aroldo, de 33 años, apareció degollado hace días. Abrazado al cadáver yacía herido de gravedad, su hijo Cristian Iván. Tanto ellos como el hermano y el sobrino de Rudy fueron víctimas de sus propios coyotes en el estado de Morelos (México).

Las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de dos hombres y una mujer, sospechosos de ser responsables del secuestro y asesinato de las cuatro víctimas. Las tres personas se encuetran ahora en la cárcel, a la espera de comparecer ante un juez.

Los dos hermanos y sus respectivos hijos (ambos menores de edad) salieron en mayo de Guatemala con la intención de pedir asilo en Estados Unidos, según el diario de Morelos. En el estado mexicano de Veracruz, los coyotes que tendrían que guiar a los guatemaltecos, los abandonaron. Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, declaró a El Universal que “en ese estado fueron sometidos por la delincuencia” y los trasladaron al estado de Morelos, al sur de la ciudad de México.

En esta última entidad, un hombre identificado como Javier los encerró en una casa del pueblo Tepetlixpa y solicitó un rescate de 12,000 dólares a su familia en Estados Unidos. Cuando llegó el dinero, se acabó la comunicación. El 5 de julio llevaron al hermano y al sobrino de Rudy Aroldo (de 39 y 17 años, respectivamente) a una zona boscosa del Estado de México. Ahí los dejaron abandonados con cortes de arma blanca en el cuello. Los hallaron sin vida.

A Rudy Aroldo y Cristian Iban los encontraron al día siguiente en el Municipio de Ocuitucu, sobre la carretera local Yecapixtla-Cruz de Lima. El padre muerto y el hijo malherido con lesiones a la altura del cuello por arma punzocortante, informó la agencia de noticias Quadratín. El menor se recupera en el Hospital del Niño y Adolescente.