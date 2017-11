“Apocalíptica” la eliminación de selección italiana de futbol: prensa

Roma.- (Notimex) Como “apocalipsis”, “tragedia”, “drama”o “catástrofe”calificó la prensa italiana la eliminación de la selección nacional del Mundial, la primera vez en 60 años, mientras crecía la presión para que renunciara el presidente de la Federación de Futbol (FIGC) local, Carlo Tavecchio. “Estamos profundamente amargados y desilusionados por la eliminación del Mundial, es un fracaso que necesita una solución compartida y por eso he convocado a una reunión con los confederados para hacer un análisis profundo y decidir las decisiones profundas”, declaró el propio Tavecchio. Pero medios y cronistas deportivos pidieron su renuncia, al igual que el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagó. “He hablado con Tavecchio, le pregunté cuales eran sus intenciones y me respondió que mañana se realizará esta reunión de la FIGC. Como bien saben él es dueño de asumir sus responsabilidades, pero yo en su lugar renunciaría”, declaró Malagó a los medios. Agradeció al portero Gianluigi Buffon, quien no pudo ocultar las lágrimas ante las cámaras de televisión, por “haber dado la cara” tras el partido de la víspera contra Suecia, que finalizó con un empate a cero, mientras los italianos necesitaban ganar con al menos dos tantos de diferencia para calificarse al Mundial de Rusia También el ministro del Deporte, Luca Lotti, se dijo “muy triste”por la eliminación. “El futbol debe ser refundado completamente y es hora de tomar decisiones que quizá en el pasado no se tuvo la valentía de asumir”, dijo. “Fuera todos”, tituló el diario especializado Corriere dello Sport, al tiempo que las redes sociales se llenaron de insultos contra los jugadores y el técnico Gian Piero Ventura, quien en una conferencia de prensa pidió disculpas a los italianos. “En este momento puedo solamente pedir disculpas a los italianos, no por el compromiso y la voluntad, sino por el resultado, que era la cosa principal”, declaró. Cuestionado sobre si presentaría su dimisión, respondió que antes de tomar una decisión hablará con los dirigentes de la FIGC En tanto, el diario Corriere della Sera estimó que la eliminación italiana del Mundial de Rusia costará al menos 100 millones de euros, entre derechos televisivos o empresas patrocinadoras que ya se baten en retirada, además de la menor recaudación fiscal proveniente de las apuestas deportivas. La eliminación de los “azzurri” también alcanzó la política e incluso Matteo Salvini, líder de la xenófoba Liga del Norte, declaró que el problema es que el futbol italiano “está lleno de extranjeros”.