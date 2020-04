Anuncian para Dallas y Texas nuevas regulaciones para frenar al COVID-19

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Mientras que el alcalde de Dallas, Eric Johnson, aplicó ayer martes nuevas regulaciones para tratar de impedir una mayor propagación del coronavirus, el gobernador de Texas, Gregg Abbott, anunció también la ampliación de sus medidas ante el aumento de casos de la pandemia en la entidad.

Con 631 personas infectadas hasta ayer martes con el COVID-19, 82 más que las registradas hace casi 24 horas y 13 decesos, Dallas enfrenta una severa lucha para detener el creciente contagio del virus lo que obligó a Johnson a dictar nuevas y severas medidas con el fin de proteger a la comunidad de esta enfermedad.

La nueva regulación estipula que las autoridades médicas locales deberán de informar a diario el número de camas y respiradores disponibles con tal de dar un buen manejo a los recursos destinados para hacerle frente a la pandemia.

También el Presidente municipal lanzó un llamado a los arrendadores a tener comprensión con sus inquilinos ante la actual emergencia de salud. Además volvió a reiterar que por el momento no cerrará los parques.

Entretanto, el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, emitió por su parte nuevas regulaciones para los trabajadores del sector de la construcción con el fin de frenar el coronavirus.

Ahora –ordenó Jenkins – estos trabajadores deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para verificar que no tengan fiebre. En caso de estar enfermos, aseveró- estas personas no podrán asistir a sus trabajos.

Asimismo, esta nueva regulación prohíbe a esos empleados reunirse para la hora del almuerzo, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio.

Entre estas medidas se encuentra la exigencia

ABIERTO

LO ESENCIAL

Con el aumento de los casos confirmados de coronavirus y el aumento de la presión política, el gobernador Greg Abbott anunció tambié ayer martes que solo los «servicios esenciales» podrían permanecer abiertos en todo Texas en una estrategia que muchos condados y ciudades ya han tomado para frenar la propagación del virus.

En una ronda de gimnasia verbal, Abbott se negó a llamar a la acción una «orden de quedarse en casa», diciendo que los tejanos todavía pueden hacer ejercicio al aire libre y hacer mandados necesarios, actividades que los condados que han adoptado tales órdenes también permiten.

«Esta no es una estrategia para quedarse en casa», dijo el gobernador Greg Abbott, rechazando un término utilizado para describir pasos similares en todo el país. «Este es un estándar que se basa en servicios esenciales y actividades esenciales».

Indicó que los tejanos que se preguntan qué «servicios esenciales» podrían encontrarlos en www.tdem.texas.gov/essentialservices.Incluyen trabajos en salud, energía y agricultura, además de la iglesia y otras actividades de adoración.

Abbott dijo que todos los tejanos deben adherirse al «distanciamiento social» hasta el 30 de abril. Además, el republicano ordenó el cierre de escuelas en todo el estado hasta el 4 de mayo y extendió su cierre temporal de gimnasios, bares y comedores de restaurantes.

CRITICAS

A ABBOTT

Abhi Rahman, portavoz del Partido Demócrata de Texas, dijo que Abbott estaba detrás de los gobernadores de otros estados importantes como Nueva York y California al pedir que los residentes de todo el estado se quedaran en casa. En ausencia de una orden estatal, los funcionarios locales del condado habían llenado el vacío.

«Es muy poco y muy tarde. Debería haber habido una orden de estadía en el hogar en todo el estado hace una semana «, acusó.

El representante estatal Chris Turner de Grand Prairie, el jefe de la Cámara de Representantes Democráticos, fue más diplomático.

«Al ordenar que todas las actividades, aparte de buscar o proporcionar servicios esenciales, cesen o se realicen a través del teletrabajo, el gobernador Abbott esencialmente ha creado una orden de quedarse en casa a nivel estatal», indicó en un comunicado. «Esto puede servir como una buena línea de base para los condados que no tenían ninguno en su lugar, incluso si es inferior a lo que otros condados ya han hecho».

«Por alguna razón, el gobernador no estaba dispuesto a llamar a esto una orden de quedarse en casa», agregó Turner. «De todos modos, el mensaje de los profesionales de la salud pública permanece: si no tiene que estar fuera, quédese en casa. Y el estado de Texas debe estar listo para seguir restricciones más estrictas que las establecidas hoy por el gobernador Abbott, si los datos y el análisis de científicos e investigadores nos muestra que lo que anunció no es suficiente para salvar las vidas de los tejanos y enfrentar el desafío en cuestión».

TARDIA

REACCION

La acción de Abbott se produjo en medio de las crecientes llamadas de los hospitales para limitar la actividad de los tejanos en todo el estado, a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando y los suministros de primera línea disminuyen. Hasta el martes (ayer), más de 600 personas habían dado positivo por el virus en el condado de Dallas y 13 habían muerto.

El Gobernador se había resistido a poner en marcha una orden estatal de gran alcance que decía que la vasta geografía de Texas significaba que no había una solución única para los 254 condados del estado. Pero para el martes, casi la mitad, 122 de todos los condados de Texas habían identificado casos de COVID-19. La lista de servicios esenciales de Abbott refleja la orientación federal, pero podría anular los pedidos locales que van más allá al limitar qué tipo de oficinas pueden permanecer abiertas. Por ejemplo, la orden de Abbott permite que continúen los servicios religiosos llevados a cabo en iglesias, congregaciones y lugares de culto, mientras que varios condados, incluido Dallas, habían requerido que estos fueran provistos por video y teleconferencia.

En conferencia de prensa, Abbott dijo que los servicios religiosos podrían continuar siempre que fueran consistentes con las pautas federales de «distanciamiento social». A medida que se acerca la Pascua, expresó, los «servicios de transporte» donde las familias se quedan dentro del automóvil y no se exponen a otros fieles se les permitirá bajo su orden.

La orden es una extensión de la que emitió anteriormente para evitar comer o beber en bares, restaurantes y patios de comida, y visitar gimnasios o establecimientos de masajes. Expande el orden para incluir estudios de tatuajes, estudios de piercing y salones de cosmetología.

Dijo que la estrategia de distanciamiento social hasta el 30 de abril refleja las emitidas por el presidente Donald Trump el domingo.

Abbott dijo que las ordenanzas locales que son inconsistentes con la orden pueden ser anuladas, pero indicó que las ciudades y los condados pueden imponer estándares más estrictos.

«Siempre seré flexible», expresó sobre el estándar apropiado para Texas. Esas decisiones se basarán en expertos en salud estatales y federales.

TIBIAS

MEDIDAS

Todavía hubo críticas de que la orden no fue lo suficientemente lejos.

“Se trata de salvar miles de vidas. Para que esto funcione, los legisladores estatales deben dar instrucciones a los tejanos para que se queden en sus hogares. No debe haber dudas sobre lo que debemos hacer para mantenernos seguros entre nosotros», dijo Ed Espinoza, director ejecutivo de Progress Texas. «La falta de claridad de Abbott en una orden estatal de quedarse en casa es irresponsable. El público necesita instrucciones claras durante esta pandemia global».

Texas es el estado más grande sin una orden oficial de estadía en el hogar a nivel estatal. Por su parte, la Asociación Médica de Texas instó a Abbott a ordenar un refugio en todo el estado.

DALLAS: HOSPITAL

DE CAMPAÑA

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU y el estado instalarán un hospital de campaña de 250 camas en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison en el centro de Dallas durante una conferencia de prensa en el Capitolio del Estado de Texas en Austin. El espacio puede expandirse a casi 1,400 camas.

La Asociación de Hospitales de Texas presentó su caso más de una semana después de que los ejecutivos de atención médica del área de Dallas presionaron a Abbott para que ordenara a los residentes que se refugiaran en el lugar. El Consejo del Hospital de Dallas-Fort Worth advirtió que un aumento de pacientes con COVID-19 podría abrumar a los hospitales a fines de abril.

La orden ejecutiva de Abbott puede ser ejecutada por cualquier agente de la ley en el estado. Las personas atrapadas que violen la orden pueden estar sujetas no solo a multas o hasta 180 días de prisión, sino también a una orden de cuarentena.

Los tejanos están dirigidos a minimizar las reuniones no esenciales y el contacto en persona con personas que no están en el mismo hogar. Permite excepciones para actividades y servicios esenciales basados en las pautas del Departamento de Seguridad Nacional sobre la Fuerza Laboral de Infraestructura Crítica Esencial. Estos incluyen servicios de salud, tiendas de abarrotes, servicios bancarios y financieros, servicios públicos, cuidado infantil para empleados de servicios esenciales y servicios gubernamentales.

EMPLEADO DEL

CONSULADO DE

MEXICO DA POSITIVO

Un miembro del personal del Consulado General de México en Dallas dio positivo por coronavirus la semana pasada, informó ayer martes el cónsul mexicano en esta ciudad, Francisco de la Torre, a The Dallas Morning News.

El miembro del personal comenzó a sentirse enfermo el 20 de marzo y fue examinado el 23 de marzo. El empleado luego notificó al consulado el 25 de marzo que había dado positivo.

Un total de 82 personas, 12 de los cuales son diplomáticos mexicanos, trabajan en el edificio del consulado ubicado en River Bend Drive y la I-35, cerca de Dallas Love Field.

De la Torre dijo que los deberes del personal no requerían interacción con el público y, en cambio, trabajó en asuntos internos en el consulado. El empleado, según el portavoz del consulado, se está recuperando y siguiendo todos los protocolos.

El consulado anunció el 16 de marzo que suspendería los servicios al público en general de acuerdo con la orden emitida por el juez del condado de Dallas Clay Jenkins que prohibía algunas reuniones de 50 o más personas, lo que significa que la oficina estaba cerrada antes de que el trabajador comenzara a mostrar síntomas. .

Actualmente, solo unos seis miembros del consulado están trabajando en el edificio del consulado para proporcionar ayuda de emergencia a los ciudadanos mexicanos.

El consulado atiende a más de 1,200 mexicanos al día, emitiendo nuevos pasaportes, identificaciones consulares y brindando otros servicios y acceso a información sobre diversos asuntos como servicios de salud.

«Ya habíamos estado aplicando prácticas de distanciamiento social y límites en las citas de acuerdo con las órdenes de la ciudad y el condado», dijo de la Torre.

El cónsul de la Torre indicó que ha estado en cuarentena en su casa desde el miércoles pasado porque había estado en contacto cercano con el miembro del personal que dio positivo. Otros trabajadores del consulado también han sido puestos en cuarentena y trabajando de forma remota. Será examinado para COVID-19 este viernes.

Las citas perdidas debido a la suspensión de los servicios serían reprogramadas, según el consulado.