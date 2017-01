Antonio Conte no cree en la oferta a CR7

Antonio Conte no cree en la oferta hecha a Cristiano Ronaldo por el futbol chino. Madrid.- Antonio Conte cree que la oferta de 300 millones de libras, hecha al Real Madrid por Cris-tiano Ronaldo por un club de la Chinese Super League, cuyo nombre no se ha dado a conocer, es incorrecta. Jorge Mendes, agente de Ronaldo, afirmó que el Real Madrid recibió el ofrecimiento de una cuota de transferencia equivalente a 257 millones de libras por el jugador, quien podría recibir más de 100 millones de euros anuales (86 millones de libras) como salario. Mendes dijo que su cliente no tiene interés en el trato que Conte, espera, no sea real. El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, comentó: “Creo que es una historia increíble, estamos hablando de mucho, mucho dinero. No quiero confiar en esto, no quiero creer en esto, porque, pienso, que estamos hablando de una suma de dinero que no es correcta”. La semana pasada, Oscar dejó al Chelsea para ir al Shanghai SIPG por 52 millones de libras, mientras, Carlos Tevez, quien jugó bajó las órdenes de Conte en la Juventus, es el jugador estrella más reciente en migrar al futbol de China. “Vi el último contrato con Carlos Tevez”, agregó Conte. “Pienso que estamos hablando de mucho dinero, este tipo de oferta es increíble y es muy difícil para los jugadores decir ‘no’. Pero, debo ser honesto, creo que no es correcto. Debes tener respeto por el dinero. No estoy de acuerdo con esta situación”.