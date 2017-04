Angélica María manda buena vibra a José José

México.- (Notimex) La actriz y cant a n t e Angél i c a María l e manda buena vibra a su amigo José José, ahora que enfrenta un momento difícil, a causa del cáncer de páncreas que padece y el cual se atiende en México. En entrevista con Notimex, “La Novia de México” lamentó la situación y espera que ahora que estará en México debido a una serie de presentaciones, pueda reunirse con “El Príncipe de la Canción”, para expresarle su cariño. “Me da gusto saber que ha estado recibiendo buenas vibras de parte de la gente que lo amamos, es una situación complicada; mi corazón y mis buenos deseos están con él y su familia”, declaró. “José siempre ha sido una linda persona con todo el mundo, nunca le ha hecho mal a nadie”, dijo la actriz al describir al intérprete de “El triste”, quien hace unas semanas a través de un video confirmó la noticia de su enfermedad y de su tratamiento. La actriz reiteró su cariño hacia el cantante, con quien no solo ha trabajado, sino que también sostiene una amistad de años, por lo que le desea una pronta recuperación. Angélica María se presentará en mayo próximo en esta ciudad, como parte del formato de Cabaret Lunario, ahí interpretará sus éxitos musicales, además de que promete una velada íntima muy a su estilo, con muchas sorpresas.