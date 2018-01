Anahí comparte foto muy tierna de su bebé

Anahí alborotó las redes sociales nuevamente con otra hermosa fotografía que publicó junto a su bebé, Manuel. La exinteg r a n t e de RBD c o l g ó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece contemplando a su hijo mientras éste toma de una botella. La tierna mirada de la también actriz mexicana hizo que miles de sus 4.9 millones de seguidores le escribieran emotivos mensajes. La foto ha tenido tanta aceptación que ya cuenta con más de 382,000 likes y sobre 4,190 comentarios. Además, Anahí tituló la instantánea: “Detengan el tiempo”. El calce lo acompañó con el símbolo de un corazón y un emoji de unas manos elevando una oración. Ante el significativo mensaje, la respuesta de sus seguidores no se hizo esperar. “Que bebé tan hermoso, Dios te lo bendiga hoy y siempre”, le escribió una fanática. Mientras, otra de sus seguidoras se unió a la palabras de Anahí acerca de lo rápido que crecen los hijos. “Disfrútalo porque si hay algo que no puedes detener “desgraciadamente” es el bendito tiempo”, expresó. Por su parte, otra de sus fieles admiradoras manifestó que solo faltaban días para que Manuel cumpla su primer año de edad. “A sólo 3 días de que ese güerito hermoso cumpla su primer año…parece que fue ayer que nació. @anahi no hay nada más hermoso y que nos haga más felices que verte así. Dios os bendiga siempre”, dijo. Asimismo, un fan le deseó un año mágico 2018. “Anahí lo único que pido a Dios, -y siempre hago oraciones por ti-, es para que tu 2018 sea un año mágico y de cambios, que Él haga lo mejor en tu vida y en tu camino”, comentó.