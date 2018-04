Ana María Canseco sobre su salida de Un nuevo día

“Entiendo que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”. Miami.- El anuncio este lunes de la inesp e r a d a salida de Ana María Canseco del programa Un nuevo día tomó por sorpresa a muchos. Tras cinco años formando parte del matutino de Telemundo, la presentadora mexicana anunciaba que concluía su etapa para la cadena y el show mañanero ‘después de 5 años de esta hermosa oportunidad que me dieron de seguir despertando con ustedes cada mañana, como lo he venido haciendo desde hace 21 años’. Pero, ¿a qué se debió esta sorpresiva noticia? La propia Ana María despejó la incógnita a través de su blog, donde la presentadora dejó entrever los motivos que la llevaron a dejar de trabajar para Telemundo. “Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien. Ahora sí estoy preparada. Los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como este”, expresó la co-presentadora de Un nuevo día. A diferencia de su compañero Daniel Sarcos, que también dio a conocer la noticia de su salida del matutino la semana pasada, Ana María reconoció que no dice adiós al programa porque tenga otros compromisos de trabajo sino porque el canal va hacia una dirección que no es la suya. “Sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”, explicó. La presentadora también habló de sus planes futuros, mismos que estará revelando la próxima semana por medio de un Facebook Live que tiene previsto realizar. “Les informo que seguiré en el show unos días más, que me tomaré un descansito y que la próxima semana tendré un Facebook Live con mis fieles seguidores, donde les contaré mis planes y responderé con mucho gusto preguntas que me quieren hacer”, contó. “Mientras tanto, síganme en este mi blog AnaMariaCanseco.com, en mis redes sociales y en mi programa de radio ‘Échate Pa´Ca’, que se escucha en más de 50 ciudades porque les aseguro que vienen cosas muy padres que ya les iré contando”, concluyó. Esta es la segunda ‘baja’ que sufre Un nuevo día en apenas una semana ya que el pasado 27 de marzo era Daniel Sarcos el que anunciaba su salida del matutino de Telemundo debido a otros compromisos laborales que le impedían seguir formando parte del programa mañanero. “Ayer firmé uno de los contratos más ambiciosos de mi carrera como animador, imagen y productor del nuevo programa de loterías de la Lotería Nacional Dominicana. El bingo nacional más mi nuevo espectáculo musical unipersonal La travesía me imposibilitan cumplir con mi compromiso con Un nuevo día, por tal razón anuncio hoy mi separación del espacio mañanero de Telemundo en el cual he vivido maravillosos e inolvidables momentos”, confirmaba entonces el animador venezolano. Tanto Daniel como Ana María dejarán de aparecer definitivamente en el programa en los próximos días. Mientras ese momento llega ambos seguirán al frente del matutino de Telemundo. Ahora queda por darse a conocer quiénes se encargarán de reemplazar a Sarcos y a Canseco.