Ana Bárbara Sigue cuidando de los hijos de Mariana

Mexico.- Ana Bárbara asegura que sigue cuidando y queriendo a los hijos de la fallecida actriz Mariana Levy, aún tras el divorcio de la cantante mexicana y el padre de esos niños, José María Fernández, mejor conocido como el Pirru. La cantante grupera agregó que también mantiene una buena relación con Talina Fernández, la madre de Levy, quien falleció en el 2005 de un infarto cardíaco cuando se le acercó un asaltante armado en México. “No hago nada extraordinario. Hace 11 años adopté de amor un compromiso de cuidar unos niños y gracias a Dios a veces el universo me da la posibilidad y el tiempo de seguirles dando amor. Son pedazos de mi alma. No hay nada que agradecer ni nada, solamente me gusta, lo doy como ellos me lo dan. Lo que no sabe la gente es que cuando tú das amor es porque tú estás recibiendo amor”, dijo Ana Bárbara en entrevista con Despierta América sobre su relación con los hijos de Levy. Ana Bárbara es madre biológica de Emiliano, José María y Jerónimo y ha sido una imagen maternal para Paula y Emilio, los retoños del Pirru con la fallecida actriz. Su labor de madre la mantiene ocupada pero feliz, asegura la cantante. “Soy la que lava, la que plancha, la que sube, la que baja; sí, está cañón pero estoy feliz siendo artista. Me siento como pez en el agua. Nací para esto y creo que me voy a morir en esto”, concluyó Ana Bárbara, quien presenta la gira de conciertos Par de reinas con Edith Márquez en México