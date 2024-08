AMLO dice que reconocerá el triunfo de Maduro si las autoridades electorales venezolanas “confirman la tendencia”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este lunes que reconocerá el triunfo del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela “confirma la tendencia” tras las elecciones del domingo. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que su Gobierno esperará a que terminen de contarse los votos en Venezuela para dar una posición al respecto..

“Vamos a esperar a que terminen de contar los votos, nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro, esto es lo que sabemos”, declaró.

Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al Gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia”, señaló

Vamos a esperarnos, por eso tampoco podemos desconocer ningún resultado, vamos a esperar y a tener todos los elementos”, apuntó.

El mandatario mexicano felicitó al pueblo de Venezuela por la jornada electoral pacífica del domingo.

“A mi me preocupaba ala violencia, y quiero felicitar a todo el pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia en la elección”, destacó.

Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Maduro obtuvo el 51.20 por ciento de los votos (cinco millones 150 mil 92 apoyos), frente al 44.2 % de los sufragios del abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia (cuatro millones 445 mil 978 votos), quien ha denunciado un fraude electoral.

Los Gobiernos de China, Rusia o Irán han felicitado al líder venezolano por la victoria electoral mientras líderes europeos y de otros países occidentales han pedido transparencia en el recuento.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de visita oficial en Tokio, se mostró “seriamente preocupado” por la validez de los resultados anunciados y cuestionó que reflejen la “voluntad” de los votantes.

López Obrador ha mostrado una postura más neutral sobre las elecciones en Venezuela, que la de otros líderes de la izquierda en AL.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes opinar sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, donde crece la preocupación por la inhabilitación de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.

Es que no me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro, entonces no acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos”, respondió el mandatario a una pregunta de una reportera en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano argumentó que no estaba enterado de los detalles de los comicios ni de las denuncias de inhabilitación de opositores, entre las que destaca la de la líder opositora María Corina Machado. “No estoy muy informado, sé que va a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo, pues ojalá y que se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad, eso es lo que yo deseo, nada más, no tengo mayor información”, sostuvo.

López Obrador ha mostrado una postura más neutral que la de otros líderes de la izquierda latinoamericana, como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Petro calificó en abril las inhabilitaciones de opositores, entre ellos Machado, como un “golpe antidemocrático”. “Eso sí, a favor de los pueblos de nuestra América, a favor de los pueblos del mundo, nosotros somos del partido de la fraternidad universal, nosotros lo que queremos es que le vaya bien a todos los pueblos y diferenciar de los gobiernos, buenos o malos, de lo que son los pueblos”, apuntó.

La oposición mexicana, en particular el Partido Acción Nacional (PAN), ha acusado a López Obrador de ser demasiado cercano al Gobierno de Maduro, con quien firmó en marzo un acuerdo para que México pague 110 dólares mensuales, durante seis meses, a migrantes venezolanos devueltos a su país bajo programas sociales.