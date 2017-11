AMÉRICA se une a los clasificados a la Liguilla

México.- A falta de 10 partidos para el final del torneo solo hay tres clasificados y siete equipos pelearán por los últimos cinco lugares Entre Rayados y Tigres se definirá al líder del Apertura 2017, Monterrey podría asegurar el puesto en el partido pendiente que tiene contra Santos, mientras que América consiguió su clasificación a la Liguilla al término de la Fecha 16. Morelia, León, Toluca, Necaxa, Atlas, Cruz Azul y Tijuana son los equipos que siguen buscando su lugar en la Liguilla, entre ellos siete saldrán los cinco restantes y solamente Xolos no depende de sí mismo, el resto tiene el futuro en sus manos, Monarcas, Esmeraldas y Diablos necesitan un punto; Rayos, Zorros y Celestes aseguran el boleto con victoria. Se registraron cuatro victorias de visitantes, tres de locales y solamente dos empates, ambos con anotaciones, aunque únicamente se marcaron 21 goles, 17 de extranjeros y 4 de mexicanos (2 de ellos, de Pumas). Si la Liguilla comenzara ahora, los Cuartos de Final serían: Monterrey vs Atlas Tigres vs Necaxa América vs Toluca Morelia vs León.