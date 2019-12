América logra remontar ante Monarcas para disputar la gran final contra Rayados – Definen horarios para la Gran Final

Al marcar dos goles en el juego de vuelta, el América empató el pasado fin de semana el marcador global 2-2 frente a Monarcas y avanzó a la gran final por su mejor posición en la tabla general. El ADN del América está para cosas importantes y una vez más demostró su grandeza para venir de atrás y derrotar 2-0 (2-2 global) a Monarcas Morelia y así, por mejor posición en la tabla, avanzar a la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en partido de vuelta de las semifinales. Los goles de la victoria fueron obra del ecuatoriano Renato Ibarra al minuto 37 y del uruguayo Federico Viñas al 44, en este duelo disputado en el estadio Azteca que registró prácticamente el lleno. En la final, Águilas se verá las caras con Monterrey, que primero disputará el Mundial de Clubes Qatar 2019, para regresar y encarar la serie por el título, la cual se llevará a cabo primero el 26 de diciembre en el estadio de Rayados y el definitivo el 29 en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Contrario a lo que sucedió la semana pasada en el estadio Morelos, los capitalinos no salieron tan enchufados ante un cuadro “purépecha” que sí lo hizo y que en los primeros minutos logró contener al rival. De hecho, la visita tuvo la primera acción de peligro en un balón por izquierda que le quedó al chileno Rodrigo Millar, quien sacó un potente disparo que Guillermo Ochoa controló a dos manos sin dar rebote. El primer aviso de los locales se dio al minuto 24, en un balón que Henry Martín le dejó en la entrada del área al ecuatoriano Renato Ibarra, quien de frente sacó un disparo que la zaga alcanzó a tapar, cuando el portero uruguayo Sebastián Sosa parecía ya vencido. Hasta antes de los 30 minutos los pupilos del argentino Pablo Guede habían hecho todo bien, sin embargo, en el primer error que cometieron, América no perdonó para abrir el marcador. Todo se originó en un balón que retrasaron mal y que robó el colombiano Andrés Ibargüen atrás de su campo, para recorrer toda la banda de la izquierda y abrir al centro para Ibarra, quien sacó un disparo que un defensa alcanzó a desviar para elevar el esférico y hacer inútil el lance de Sosa, al minuto 37. Los de Coapa sabían que era el momento y que no podían irse al descanso con la ventaja mínima, por lo que se lanzaron al frente y a un minuto del descanso aumentaron la ventaja. Morelia no había llegado y lo hizo hasta el minuto 70, en una falta en tres cuartos de campo al área, donde Fernado Ariesteguieta conectó un cabezazo que el colombiano José Ortiz se limitó a empujar al fondo de las redes, sin embargo, tras ser revisado por el VAR se anuló por fuera de lugar.

Parecía que América se ponía ya muy cerca de la final al marcar la tercera anotación al minuto 77, en balón largo que Martin peleó y que le quedó a Martínez, quien de bote pronto prendió un derechazo impresionante, anulado también por el VAR, por mano en la primera jugada. Los minutos finales fueron de dramatismo total, con un Morelia volcado al frente que tuvo su chance en tiempo agregado, pero el cabezazo del paraguayo Carlos Ferreira fue directo a las manos de Ochoa, para así decretar el triunfo y el pase a la final del América.