América le dice adiós a Giovani dos Santos

Lo que muchos seguidores americanistas pedían desde hace tiempo, sucedió. A través de sus diferentes cuentas oficiales, la directiva de Coapa dio a conocer la baja de Giovani Dos Santos, quien se va del Nido con más pena que gloria: “Gracias por vestir estos colores. Te deseamos lo mejor en tu próximo reto, siempre serás americanista”, escribieron.

Fue de cara al Apertura 2019 que el atacante reforzó a las Águilas, quien llegó con altas expectativas, incluso como de sus fichajes bomba, sin embargo, no logró hacerse de un lugar y en su primer semestre apenas disputó 410 minutos, producto de 9 cotejos, en los cuales 5 fue titular. Por otro lado, se esperaba que el entonces procedente de L.A. Galaxy explotara su olfato goleador, pero solamente consiguió marcar una diana y fue en la tercera fecha cuando recibieron a Tijuana. Para el Clausura 2020, su cuota de minutos en el terreno de juego aumentó con un total de 569, aunque contrario a la campaña anterior jugó 8 partidos, donde no anotó. Los cuestionamientos sobre si podría darle competencia en la posición a Federico Viñas, Henry Martín y Roger Martínez comenzaron a llover, fue ahí que intentó dar pelea y en el Guard1anes 2020 disputó 9 duelos, siendo en el Clásico Nacional cuando hizo su único gol del torneo y el cual sirvió para vencer a los rojiblancos, ante dicho resultado la afición volvió a poner su confianza en el dorsal número diez, lo que de poco sirvió ya que tristemente Dos Santos no pudo encontrar su mejor versión.

Bajo el mando de Santiago Solari, logró 277 minutos, 7 partidos y 1 gol, cifras que no le llenaron el ojo al estratega argentino y por las cuales no entró sus planes para el Apertura 2021. De momento el futuro del jugador es incierto y se desconoce en donde se le podrían abrir las puertas, aunque cabe recordar que en invierno tuvo ofertas en Europa.

Otro de los jugadores que también quedó fuera es el mediocampista Sergio Díaz, que a comparación de Dos Santos no tuvo actividad en este Guard1anes 2021.

El paraguayo fichó en el Apertura 2020, donde jugó un encuentro, pero con la Sub-20. Ya para el Guard1anes 2020 acumuló 202 minutos gracias a 6 partidos, aunque solamente en uno fue titular. Un semestre más tarde regresó con la Sub-20, categoría en la que disputó 4 cotejos y marcó 2 tantos, pero desde entonces ya no fue requerido en el máximo circuito.