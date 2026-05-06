América impone Dos penaltis encendieron la noche en el Azteca y marcaron el rumbo de un duelo intenso que volvió a dividir opiniones entre aficionados y analistas

El Estadio Azteca volvió a vibrar como en sus mejores noches con un Clásico Capitalino que tuvo de todo: goles, intensidad, reclamos y un cierre cargado de dramatismo.

Desde el silbatazo inicial, Club América salió con la intención de imponer condiciones, presionando alto y buscando abrir el marcador lo antes posible ante su acérrimo rival.

Por su parte, Pumas UNAM apostó por el orden defensivo y los contragolpes, tratando de aprovechar cualquier espacio que dejara el conjunto azulcrema.

La primera mitad fue un constante ida y vuelta, con llegadas en ambas áreas y atajadas oportunas que mantuvieron el marcador en suspenso durante varios minutos.

El ambiente en las gradas reflejaba la tensión del encuentro, con una afición entregada que no dejó de alentar ni un solo instante.

El primer momento polémico llegó tras una jugada dentro del área universitaria, donde el árbitro señaló penal a favor del América tras una falta que generó reclamos inmediatos.

Los jugadores de Pumas rodearon al silbante exigiendo revisión, pero la decisión se mantuvo firme, encendiendo aún más los ánimos dentro y fuera del campo.

Desde los once pasos, el América no perdonó y logró abrir el marcador en medio de abucheos y discusiones.

Lejos de venirse abajo, Pumas respondió con carácter y adelantó líneas en busca del empate, mostrando una actitud combativa.

El esfuerzo rindió frutos cuando lograron igualar el marcador tras una jugada colectiva que desató la euforia de su afición.

El segundo tiempo mantuvo el mismo ritmo intenso, con ambos equipos disputando cada balón como si fuera el último.

América intentó recuperar la ventaja mediante jugadas por las bandas, explotando la velocidad de sus atacantes.

Pumas, por su parte, se mostró sólido en defensa y peligroso en transición, generando varias oportunidades claras.

Sin embargo, el partido volvió a girar en torno a otra decisión arbitral que marcó el rumbo definitivo del encuentro.

Una nueva jugada en el área fue sancionada como penal a favor del América, provocando una ola de protestas por parte del conjunto universitario.

Las repeticiones dividieron opiniones, pero el silbante no cambió su decisión, manteniendo la polémica como protagonista.

América aprovechó nuevamente la oportunidad y convirtió el segundo penal, inclinando la balanza a su favor en un momento clave.

En los minutos finales, Pumas se volcó al ataque con más corazón que claridad, intentando rescatar al menos el empate.

El tiempo no fue suficiente para los universitarios, que vieron cómo el silbatazo final confirmaba una derrota dolorosa.

El resultado dejó a América con vida y fortalecido anímicamente, mientras que Pumas se fue con la sensación de haber sido perjudicado.

Así, el Clásico Capitalino sumó un nuevo capítulo a su historia, donde la pasión y la polémica volvieron a caminar de la mano.