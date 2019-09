“América está para jugar campeonatos, Tigres con llenar estadios se conforma”, dice ‘El Matador’

En los últimos días ha surgido el debate si Tigres se encuentra a la altura de las Águilas del América y qué mejor que ‘El Matador’ Luis Hernández, futbolista que vistió ambas camisetas, para opinar al respecto. En entrevista con Multimedios, ’El Matador’ aseguró que los dos equipos han hecho un gran trabajo en los últimos diez años, pero señaló que América está para jugar y ganar campeonatos, mientras que Tigres se conforma con llenar estadios y llegar a la Liguilla. “Los dos (América y Tigres han hecho bien las cosas). Uno mediáticamente como es América, porque América no está para jugar Liguillas, está para jugar campeonatos y ganar campeonatos y Tigres con llegar a la Liguilla y llenar estadios está muy conformado”.

‘El Matador’ Luis Hernández Y es que en los últimos días se ha hablado sobre si el duelo entre América y Tigres ya puede ser considerado como un nuevo clásico del futbol mexicano. Ante esta situación, el otrora futbolista de las Águilas señaló que es una gran rivalidad pero todavía no alcanza el mote de clásico. “Son dos instituciones que me dieron mucha satisfacción, que se enfrenten siempre es atractivo. Es la rivalidad de la década pero no es clásico, los únicos clásicos importantes es el América-Guadalajara y en la región el Tigres-Monterrey”. Luis Hernández también se dio el tiempo de hablar sobre los dos máximos goleadores en la historia de los Tigres de la UANL: Tomás Boy y André-Pierre Gignac.