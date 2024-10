América derrota a Chivas en Clásico Nacional en Houston

Las Águilas del América se impusieron nuevamente a las Chivas de Guadalajara en un Clásico Nacional amistoso disputado en el NRG Stadium de Houston, Texas. Sin embargo, la victoria 2-0 dejó un sabor agridulce por la lesión de Rodrigo Aguirre, quien sufrió un fuerte choque de cabezas en el primer tiempo y no pudo continuar en el encuentro.

El partido comenzó con ambos equipos buscando imponer su estilo. América fue más incisivo en la primera mitad, y su insistencia rindió frutos con el gol de Aguirre. Óscar Whalley, arquero del Rebaño, cometió un error al no poder controlar un disparo colocado del delantero uruguayo. El balón se escapó entre sus brazos y dio la ventaja al América con el 1-0.

Sin embargo, la alegría por el gol se apagó momentos antes del descanso, cuando Aguirre chocó de cabeza contra un rival al disputar un balón aéreo. El delantero quedó tendido sobre el césped durante varios minutos, lo que generó preocupación tanto en su equipo como entre los aficionados. Después de ser atendido por el cuerpo médico, se determinó que no seguiría en el partido por precaución ante una posible conmoción. Aguirre se quedará en Houston para ser evaluado a fondo y no viajará de regreso con el resto del plantel.

Illian Hernández ingresó en sustitución del lesionado Aguirre y se convirtió en protagonista al marcar el 2-0 al inicio de la segunda mitad. Hernández aprovechó un pase preciso dentro del área y definió con calma ante Whalley, sentenciando el partido y confirmando la superioridad de las Águilas en este clásico amistoso. El encuentro mantuvo su intensidad, y aunque no había puntos en juego, ambos equipos se tomaron el compromiso con seriedad. A medida que avanzaba la segunda mitad, Chivas intentó reaccionar, pero la defensa americanista controló bien los embates del Rebaño, evitando cualquier posibilidad de remontada.

A 15 minutos del final, llegó una acción polémica que encendió los ánimos en la cancha. Richard Sánchez, mediocampista del América, fue expulsado tras una entrada que el árbitro consideró peligrosa. La decisión generó una reacción airada del técnico André Jardine, quien fue amonestado por reclamar con vehemencia. A pesar de la tensión, el encuentro se mantuvo bajo control y no pasó a mayores incidentes. Con esta victoria, América reafirma su dominio reciente sobre Chivas, tanto en duelos oficiales como amistosos, lo que fortalece su confianza de cara a la recta final del Apertura 2024. El triunfo también le permite al técnico Jardine ajustar detalles tácticos de cara al siguiente compromiso en liga. Por otro lado, la derrota deja a Chivas con varias interrogantes. Aunque se trató de un amistoso, el equipo no logró mostrar el nivel necesario para competir de tú a tú con su máximo rival. El técnico del Rebaño buscará hacer ajustes para evitar repetir los errores en los próximos compromisos del torneo. América ahora se concentrará en su duelo ante Santos Laguna el sábado 19 de octubre, como parte de la Jornada 12 del Apertura 2024. Por su parte, Chivas tendrá que viajar a Pachuca para medirse con los Tuzos el mismo día, buscando recuperar el buen camino en liga tras esta caída en Houston.