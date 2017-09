Álvarez considera vital para Tigres partido ante Cruz Azul

Monterrey, NL.- (Notimex) Para el mediocampista Damián Álvarez, el encuentro que tendrán este miércoles como visitantes contra Cruz Azul será vital para Tigres de la UANL en sus aspiraciones dentro de la Copa MX. “Es necesario ganar para estas aspiraciones, a como estamos hay que ganar mañana y consiguiendo eso ganar el último también, pero pienso que el partido de mañana es vital”, aseguró el jugador previo al viaje del equipo a la Ciudad de México para enfrentar a “La Máquina”. Se debe recordar que los “felinos” se encuentran en el último sitio del Grupo Cinco con un punto, por lo cual requieren de una victoria que los meta de nueva cuenta a la pelea por conseguir un boleto a la segunda ronda. Álvarez aseguró que saben que los jugadores que estarán ausentes en los “felinos” para ese compromiso son relevantes, pero que quienes jueguen tendrán que entregarse al máximo en busca de la victoria. “Sabemos de la importancia de los jugadores que no van a estar, pero los que estamos tenemos que hacer un buen partido, no hay nada de excusas, tenemos que sentirnos necesarios todos y que vamos a tener la oportunidad de jugar mañana”, añadió. Se debe recordar que los de la UANL no contarán con los lesionados Anselmo Vandrechovsky “Juninho” y Jorge Torres Nilo, los seleccionados mexicanos Jürgen Damm, Hugo Ayala, Jesús Dueñas y Javier Aquino, además del argentino Nahuel Guzmán, el chileno Eduardo Vargas y el colombiano Francisco Meza. El jugador indicó que saben que Cruz Azul ha hecho un buen trabajo bajo las órdenes del estratega Paco Jémez, pero confían en que conseguirán buenos dividendos en el estadio Azul.