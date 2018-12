Alto índice de feminicidios en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tams.- Poco más de 100 mujeres fueron asesinadas en Tamaulipas en los 10 primeros meses de este año y casi mil denunciaron ante el Ministerio Público haber sido víctima de lesiones dolosas, aunque son más de cuatro mil 200 las que han recibido atención médica por eventos de violencia intrafamiliar. En Tamaulipas el 20 por ciento de las mujeres confiesa haber vivido en el último año un hecho de violencia ejercida por su esposo, novio o concubino, y el 34 por ciento, poco más de una de cada tres, acepta haberlo enfrentado durante su vida de pareja. De acuerdo con los datos de atenciones a lesiones por violencia intrafamiliar, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los estados donde hay más violencia en contra de la mujer este año son Querétaro, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que la economía de México pierde 4.4 mil millones de pesos por año debido a hechos de violencia en contra de la mujer. Además, se estima que cada mujer violentada perdió un promedio de 30 días por año de trabajo remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja e incluso 27.8 días promedio anuales de trabajo no remunerado. “La información de las encuestas y los resultados de muy diversos estudios indican que las agresiones de mayor gravedad como las físicas y las de carácter sexual no ocurren como actos aislados, sino que se trata de agresiones recurrentes y sistemáticas, y regularmente acompañadas de otras agresiones que atentan contra la integridad emocional de las mujeres o para ejercer presión o control sobre ellas, como es el caso de la violencia económica, el chantaje, la degradación o las amenazas”, señala el Inegi. La violencia contra las mujeres se ubica en las relaciones de mayor cercanía y familiaridad, siendo las relaciones de pareja, ya sea por unión, matrimonio o noviazgo, las relaciones donde se ejerce con mayor frecuencia y severidad, agresiones de todo tipo contra las mujeres. No siempre la violencia en contra de la mujer es física y además de la violencia sicológica, generalmente cometida con amenazas a su integridad física o la de sus hijos o familiares, se ubica la violencia económica, y como ejemplo solamente este año se han denunciado casi mil 800 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en la entidad. Si se amplía al periodo de enero de 2015 octubre de 2018, las denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar llega casi a nueve mil, aunque se considera que denuncia solamente una de cada cinco mujeres que son víctima de este tipo de violencia. De enero de 2015 al 31 de octubre de 2018 se han denunciado en Tamaulipas casi 22 mil casos de violencia familiar, mil 440 casos de violación en contra de mujeres, un millar de casos de abuso sexual; 161 de acoso sexual; y 75 de hostigamiento sexual. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que la tasa de homicidio doloso por cada 100 mujeres en Tamaulipas este año se sitúa en 4.6 y, la tasa de lesiones dolosas por cada 100 mil mujeres es de 49.6 casos. Este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en todo el mundo y la situación en México y en algunas entidades como Tamaulipas se puede considerar como grave. La reforma al Código Penal para Tamaulipas de 2015, prevé penas de 40 a 50 años de prisión por feminicidio mientras para el homicidio doloso la penalidad es de 20 a 50 años, sin embargo el delito no ha sido debidamente configurado y casi todos los feminicidios tienen que ser juzgados como homicidios dolosos. Este año es cada 108 minutos en promedio que el Sector Salud de la entidad registra un caso de mujeres que deben ser atendidas por lesiones provocadas por violencia, lo que significan 13 casos cada día. Solamente en las primeras 28 semanas de 2018 dos mil 599 mujeres en Tamaulipas han debido recibir atención médica debido a lesiones por violencia intrafamiliar, mientras las autoridades policiacas contabilizan hasta el 30 de junio cuatro mil 700 casos de delitos contra la familia y ambas estadísticas han aumentado. La estadística muestra que en el último año la violencia física de pareja contra la mujer ha escalado y en la estadística de enero a junio, hubo un aumento del 65 por ciento contra el año anterior, mientras a escala nacional los casos en total bajaron de casi 45 mil el año anterior en el periodo referido, contra 34 mil este año, un 24 por ciento menos. ONU Mujeres emitió un comunicado en el que condena el incremento de homicidios de mujeres y subraya que la violencia contra las mujeres y las niñas no es algo normal ni natural. “No hay ninguna justificación para la violencia. Existen distintas formas de violencia, entre ellas: la violencia física, sexual y sicológica”, dice ONU Mujeres,. Todas las mujeres están expuestas al riesgo de ser víctimas independientemente de su edad, etnicidad, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, condición socioeconómica, educativa u ocupacional, advierten.