Alonzo invita a que voten por Eric Johnson a la alcaldía de Dallas en segunda vuelta de desempate

Dallas, Texas.

Roberto Alonzo manifestó que está dando su apoyo a Eric Johnson a la alcaldía de la ciudad de Dallas e invita a la comunidad para que salgan a votar en la elección temprana que comenzó desde hoy martes 28 de mayo hasta el 4 de junio del 2019. El día de elección final será el 8 de junio.

“Estoy dando mi apoyo a Eric Johnson a la alcaldía de Dallas, porque considero que tiene un buen plan de trabajo en favor de la comunidad, quiero agradecer a todos los que votaron en las elecciones municipales conjuntas realizada el pasado 4 de mayo de 1919. El próximo 8 de junio del presente año es la última oportunidad para votar por Johnson” dijo Roberto Alonzo.

Los Demócratas México Americanos de Texas, se pronunciaron e indicaron que también están apoyando a Eric Johnson, la ex vicealcaldesa de Dallas Mónica Alonzo, ex vicealcalde Steve Salazar y el ex Diputado Estatal Roberto Alonzo.

“Ahora es tiempo de participar. Los inmigrantes necesitan apoyo, Johnson es la mejor opción” manifestó Mónica Alonzo. Es importante que los ciudadanos inscritos salgan a votar en las elecciones y escojan al mejor candidato.