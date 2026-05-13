Almodóvar carga contra los Óscar por ignorar la guerra en Gaza y las críticas contra Trump

EFE).- El cineasta español Pedro Almodóvar criticó la falta de activismo político y la escasa presencia de protestas contra la guerra en Gaza o el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la 98º edición de los premios Óscar celebrada el pasado 15 de marzo.

«No culpo a nadie en particular, pero fue bastante llamativo ver la transmisión de los Óscar donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump», dijo el cineasta en una entrevista a Los Angeles Times publicada este lunes.

Almodóvar destacó a su amigo, el actor español Javier Bardem, como el único que alzó la voz al grito de «Palestina libre» durante la ceremonia de los Óscar, que se celebraron con el estallido del conflicto de Irán como telón de fondo.

«Es evidente que la gente está muy asustada (…) Estados Unidos no es una democracia en este momento. Algunos dicen que tal vez sea una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que lo sea», aseveró.

El director de ‘Volver’ aseguró que no tiene miedo «de llamar a las cosas por su nombre», ya que el gobierno de España «ha calificado a Gaza de genocidio».

«Los españoles en general no tienen miedo de denunciar estas guerras por lo que son», explicó.

Almodóvar se ha consolidado como una de las voces más firmes de Hollywood y el cine español en posicionarse abiertamente en contra del conflicto en Gaza o las políticas de la Administración de Trump.

Ya criticó duramente a Trump en su momento, calificando sus políticas como un retroceso para los derechos humanos y la libertad global en diversas comparecencias internacionales.

Junto al cineasta, Bardem ha sido otro referente de Hollywood que ha liderado iniciativas críticas con el silencio de la industria en torno a Gaza y ha apoyado movimientos que cuestionan la colaboración de grandes productoras con entidades vinculadas al conflicto. Las declaraciones de Pedro Almodóvar vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el papel político de Hollywood en momentos de crisis internacionales. El realizador considera que la industria del entretenimiento atraviesa una etapa de silencio e incertidumbre frente a temas que históricamente provocaban manifestaciones públicas mucho más contundentes.

El cineasta español dejó entrever que el ambiente dentro de Estados Unidos ha cambiado profundamente en los últimos años. Para Almodóvar, el miedo a expresar opiniones políticas dentro de los grandes escenarios mediáticos se ha convertido en una realidad palpable, incluso entre figuras reconocidas de la industria cinematográfica.

La crítica del director también refleja la creciente polarización internacional en torno al conflicto en Gaza. Mientras algunos artistas optan por mantenerse al margen para evitar controversias, otros consideran que el silencio equivale a una forma de indiferencia frente a una crisis humanitaria que continúa generando protestas en distintas partes del mundo.

En ese contexto, Javier Bardem fue señalado por Almodóvar como una de las pocas voces visibles durante la gala de los Óscar. El actor español ha mantenido una postura constante en favor de Palestina y ha participado en diversas iniciativas públicas relacionadas con derechos humanos y causas sociales.

Las declaraciones también evidencian una diferencia cultural entre Europa y Estados Unidos respecto a la manera en que artistas y figuras públicas abordan temas políticos. Almodóvar sostuvo que en España existe menos temor para calificar la situación en Gaza como un genocidio, postura que ha sido asumida por sectores políticos y sociales de ese país.

Otro aspecto relevante es el cuestionamiento que el director hace sobre la democracia estadounidense. Sus palabras, al asegurar que Estados Unidos “no es una democracia en este momento”, reflejan la preocupación de ciertos sectores intelectuales y culturales sobre el clima político que vive el país.

A lo largo de su carrera, Pedro Almodóvar se ha caracterizado por mantener una postura abierta en temas sociales y políticos. El director nunca ha evitado confrontar temas polémicos y nuevamente utiliza su visibilidad internacional para expresar inconformidad frente a situaciones globales. El comentario sobre la ceremonia de los Óscar también revive las discusiones sobre si los eventos de entretenimiento deben convertirse en plataformas de protesta política. Mientras algunos consideran que las premiaciones deben enfocarse únicamente en el cine, otros defienden el derecho de los artistas a utilizar esos espacios para denunciar conflictos internacionales.

La guerra en Gaza continúa generando divisiones dentro de Hollywood. Algunas celebridades han manifestado apoyo abierto a Palestina o Israel, mientras otras prefieren guardar silencio debido a las posibles repercusiones profesionales y mediáticas que una postura pública puede generar.

En medio de este panorama, las palabras de Almodóvar y Bardem refuerzan la idea de que todavía existen figuras dentro de la industria dispuestas a asumir posiciones políticas claras, aun cuando estas provoquen controversias o incomodidad dentro de los grandes estudios y ceremonias internacionales.

Las declaraciones del director español probablemente seguirán generando reacciones tanto dentro como fuera de Hollywood. Su postura vuelve a colocar el foco sobre el papel del cine, los artistas y la cultura como espacios de reflexión y crítica frente a los conflictos que marcan la actualidad mundial.