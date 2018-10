Almeyda es el nuevo técnico del club San José de la MLS

San José, Ca.- (Notimex) El técnico argentino Matías Almeyda, extimonel del mexicano Chivas del Guadalajara, fue presentado como nuevo estratega del club San José Earthquakes, de la Liga Mayor de Futbol Soccer (MLS), con un contrato por los próximos cuatro años. “Pelado” Almeyda oficializó su llegada a los “terremotos” de California en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del estadio de San José. “Tomé la decisión de venir porque siempre me he manejado en la vida de una sola manera, las condiciones estaban dadas. El interés y el cariño que me mostró esta dirigencia, este desafío me gusta, es un club que tiene historia y que debe estar en otra posición”, comentó Almeyda a su llegada. San José marcha actualmente en el útlimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS, de ahí que el reto de convertir al equipo en ganador, será grande para Matías Almeyda, quien sonó como uno de los candidatos para dirigir a la selección de futbol de México.