Alicia Villarreal está de vuelta con su nuevo disco La Villarreal

En una íntima plática con reconocida revista, la güerita consentida platicó un poco sobre su nuevo proyecto musical. Estuve siete años sin tener disco. En ese tiempo me han pasado muchas cosas. Trabajé en conciertos, giras y bailes, y algunas participaciones en televisión. Estaba renegociando el contrato con mi disquera. Además necesitaba tiempo para crear. Estoy muy contenta de esta producción, está reflejada toda mi inquietud musical. Para mí el renovarme era muy importante y valió la pena la espera. Regreso con este disco agradecida con todo el mundo. El recibimiento ha sido muy bueno y eso es increíble para mí. Estoy en un ambiente donde los hombres se llevan todo, es difícil competir y estar y permanecer. Hablas de renovación. ¿Por qué? En este disco hacemos un recorrido por toda mi trayectoria con temas desde el primer disco que el público me conoció con el grupo Límite. Cada disco, cada etapa, cómo marcó e impactó ese concepto en esa época con la música. Mi marido Cruz Martínez es el productor del álbum. Quería hacer justicia a mis éxitos y crear una superfiesta no solamente con el grupo norteño o el mariachi como es que acostumbro a presentarme. Tengo 40 músicos donde hay grupo norteño, banda mariachi y sinfónica, hay canciones en este álbum donde los 40 músicos tocan para una canción. Y voy variando con 28 músicos, 16 y vamos jugando todo lo que es el recorrido musical con esos arreglos. Tuvimos colaboraciones con Ha*Ash, Río Roma, María José, El Dasa, que tienen una voz increíble. Y la verdad quedamos muy satisfechos de la producción. Lo quería hacer en vivo para que quedara plasmado en un DVD.