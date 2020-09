Alertan de más contagios en Dallas; 440 en un día

Advierten expertos en no reabrir bares

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El condado de Dallas reportó un grave incremento en los casos de la pandemia al registrarse 440 casos más de coronavirus y tres muertes más, según informó en su más reciente informe médico sobre esta mortal enfermedad.

Las últimas muertes incluyen a un hombre de Dallas de unos 50 años que había sido hospitalizado, un hombre de Garland de unos 50 años que tenía problemas de salud subyacentes y fue encontrado muerto en su casa, y un hombre de Farmers Branch de unos 70 años que había estado gravemente enfermo en un hospital local. Los 440 casos fueron el número más alto de casos reportados en un día en dos semanas, pero 100 de ellos fueron recolectados durante los últimos meses, incluyendo uno de junio, 43 de julio y 56 de agosto. El total incluyó 308 del sistema de informes del estado. El resto se informó directamente al Departamento de Salud del condado.

El condado de Dallas ha tenido un total de 75,648 casos de coronavirus y 976 fallecimientos.

El condado también informó 22 nuevos casos probables de pruebas de antígenos positivas, lo que elevó el total del condado a 3.615 casos probables. El condado también tiene 11 muertes probables. Además de las pruebas de antígeno positivas, los casos probables o las muertes incluyen personas que tienen anticuerpos contra el virus o tienen síntomas de COVID-19, junto con el contacto con alguien con un caso confirmado.

En una declaración escrita, el juez del condado Clay Jenkins reforzó las advertencias contra comer en el interior de los restaurantes.

«Con el clima cada vez más fresco, animo a las personas que frecuentan un establecimiento donde está comiendo a elegir comida para llevar, a domicilio o en el patio», dijo. «Para los visitantes de su casa, es mejor estar enmascarados y reuniones al aire libre son preferibles a las reuniones en interiores».

Mientras que otros condados del norte de Texas brindan estimaciones de cuántas personas se han recuperado del virus, los funcionarios del condado de Dallas no informan las recuperaciones, diciendo que no es una medida utilizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales.

Los funcionarios de salud utilizan las hospitalizaciones, las admisiones en cuidados intensivos y las visitas a la sala de emergencias como métricas clave para rastrear el impacto del coronavirus en el condado. Los funcionarios dijeron que debido a los «informes de fin de semana», esos datos estarán disponibles lo más pronto posible.

El promedio provisional de siete días del condado de nuevos casos confirmados y probables diarios para el último período de informe, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, fue de 243. La cifra se calcula según la fecha de la recolección de la prueba COVID-19, según el condado.

CASOS EN

TEXAS

Del total de muertes confirmadas por COVID-19 en el condado, alrededor del 25% están asociadas con centros de atención a largo plazo.

En todo el estado, se han reportado 2.595 casos más, junto con 21 muertes por el virus. Texas ha reportado 663,445 casos confirmados y 14,211 muertes, según el tablero del estado.

El estado anunció dos nuevas métricas que está utilizando para determinar la tasa de positividad. El estado agregará una tasa que se basa en la fecha en que las personas fueron realmente evaluadas, según un comunicado de prensa.

Esa tasa, basada en las fechas de recolección de muestras, se situó en 6.7 por ciento el domingo, según cifras estatales en línea.

El Estado también agregará una tarifa basada en cuándo se informaron los resultados de laboratorio al estado. Esa tasa es ahora del 9,3 por ciento, según el panel estatal.

Ambos métodos nuevos se calcularán en un promedio de siete días y excluirán resultados duplicados u otros resultados erróneos.

Los funcionarios dicen que el uso de datos basados en cuándo se hizo la prueba a las personas proporcionará la tasa de positividad más precisa. Sin embargo, advirtieron que la tasa de los días anteriores puede cambiar a medida que la información se vuelve más completa.

La tasa actual del estado se calculó dividiendo los siete días más recientes de nuevos casos por los siete días más recientes de nuevos resultados de pruebas. Según esa medida, la tasa de positividad ahora es del 6,9 por ciento, dijo el estado.

Los funcionarios dijeron que el método era confiable hasta que una afluencia de resultados de pruebas anteriores en agosto causó que los datos se desincronizaran.

Las tres tarifas se publicarán en el panel en línea del Departamento de Servicios de Salud del Estado.

Antes de la introducción de los nuevos métodos, el gobernador Greg Abbott estableció una tasa de positividad del 10 por ciento como un umbral que sería motivo de preocupación.

CONDADO

COLLIN

El condado de Collin informó d 238 nuevos casos de coronavirus.

El condado ha reportado ahora 12,239 casos en total, y su número de muertos es de 124.

Las autoridades de Collin, que ha estado obteniendo sus datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado desde que entregó la administración de los datos de casos del condado en junio, tiene una nota en su tablero que advierte a los residentes que tiene poca confianza en los números que proporciona el estado.

CONDADO

TARRANT

El condado de Tarrant informó de 273 nuevos casos de coronavirus.

No se informaron nuevas muertes, lo que deja el número de muertos del condado en 605.

Los casos recientemente reportados elevan el total del condado a 44.727. El condado también ha informado 44,140 casos probables.

Según el tablero del condado, 39,395 personas se han recuperado del COVID-19 en el condado de Tarrant y 201 personas están hospitalizadas con el virus en el condado.

CONDADO

DENTON

El condado de Denton reportó 116 nuevos casos de coronavirus, 106 de ellos activos, lo que eleva el total del condado a 11,130 casos confirmados.

No se informaron de nuevas muertes, lo que deja el recuento de fallecimientos del condado en 105.

Otros 89 residentes del condado de Denton se han recuperado de COVID-19, elevando el total del condado a 9,474 casos recuperados.

Salud Pública del Condado de Denton ofrecerá exámenes gratuitos el viernes en Discovery Park de la Universidad del Norte de Texas. Aquellos que son elegibles para una prueba incluyen personas que han exhibido síntomas de COVID-19 en los últimos siete días, trabajadores esenciales, personas mayores de 60 años y cualquier persona que haya tenido contacto con alguien portador del virus.

Se requiere preinscripción llamando al 940-349-2585. Los horarios de las citas comienzan a las 8 a.m.

OTROS

CONDADOS

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas se ha hecho cargo de los informes de otros condados del norte de Texas. Es posible que algunos de esos condados no informen actualizaciones todos los días.

Los últimos números son:

Condado de Rockwall: 1,446 casos, 24 muertes

Condado de Kaufman: 2,915 casos, 44 muertes

Condado de Ellis: 3.998 casos, 62 muertes

Condado de Johnson: 2,663 casos, 48 muertes

RESTRICCION

EN BARES

Más de 10 semanas después de que el gobernador Greg Abbott cerró los bares en Texas, llegan buenas noticias: los funcionarios de salud pública dicen que los estrictos estándares de seguridad utilizados para combatir la propagación del nuevo coronavirus están funcionando.

«Hemos visto una disminución en los casos y estamos comenzando a ver una disminución en las muertes», dice la doctora Erin Carlson, profesora clínica asociada y directora de programas de posgrado de salud pública en la Facultad de Enfermería e Innovación en Salud de UT-Arlington. «Estamos oficialmente en un lugar mejor, según los estándares de salud pública».

Pero, y con el coronavirus, siempre parece haber un «pero», los tres expertos entrevistados para esta historia dicen que no es momento de cambiar nuestro comportamiento. Aunque el condado de Dallas redujo su nivel de amenaza COVID-19 el 2 de septiembre, las pautas del condado no recomiendan que los residentes de Dallas entren a los bares en este momento. Nuestros tres expertos están de acuerdo.

“COVID no ha cambiado. Hemos cambiado «, dice Carlson: hemos comenzado a usar máscaras, hemos limitado nuestra exposición a lugares públicos con multitudes y nos hemos vuelto más cuidadosos al lavarnos las manos y desinfectar las superficies. “Si volvemos a nuestras costumbres anteriores a COVID, sin máscaras y contacto… veremos una propagación masiva. Debemos permanecer vigilantes y consistentes».

Esa es una mala noticia para los miles de propietarios de bares cuyas puertas permanecen cerradas. Los dueños de bares en todo el estado han presentado demandas, organizado protestas e incluso desobedecido intencionalmente las reglas, bajo la creencia de que los bares fueron un objetivo injusto en el mandato del 26 de junio del gobernador Abbott que forzó su cierre. Hasta el 8 de septiembre, poco más de 650 bares pudieron reabrir después de obtener un «certificado de alimentos y bebidas» especial de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC).

«Es genial que estemos viendo menos casos, pero debemos tener mucho cuidado», dice el doctor Rodrigo Hasbun, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina McGovern en UTHealth en Houston. Hasbun ha tratado a pacientes con COVID-19 desde marzo.

“No podemos bajar la guardia”, advirtió David Brehm, médico y propietario del Centro Médico Brehm en Dallas.

«No sabemos cómo se desarrollará esto en última instancia. Y estoy anticipando que, con las escuelas de regreso, tal vez algunos eventos deportivos [reanudando], se extenderá».

¿Por qué los médicos están preocupados por la propagación de COVID-19 en interiores?

Carlson utiliza una analogía para mostrar por qué los espacios interiores son más preocupantes que los espacios exteriores. Supongamos que tiene una piscina para bebés, dice, que representa una habitación interior. También tiene un cubo de tinte púrpura, que representa el virus COVID-19.

«Si arrojas ese balde de tinte púrpura en la piscina para bebés, verás que cambia el agua», dice Carlson. «Pero si arrojas ese cubo de tinte púrpura al océano, no lo notamos».

Según esta lógica, se debe evitar cualquier espacio interior durante la crisis del COVID-19, no solo los bares.

¿Los médicos consideran que los bares son más inseguros que los restaurantes?

Depende. Los tres médicos coincidieron en que los bares tienen más factores de riesgo que los restaurantes, aunque algunos de esos escenarios inseguros también podrían ocurrir en los restaurantes.

«Hay dos problemas con el alcohol y COVID», dice Carlson. “El primer problema es que reduce naturalmente nuestras inhibiciones, lo que nos hace más propensos a participar en comportamientos que propagan el virus. El segundo problema es que, incluso después de una bebida, nuestro sistema inmunológico se ha visto afectado».

Beber puede «afectar la capacidad del cuerpo para defenderse de las infecciones», según un estudio no relacionado con COVID-19. Carlson dice que si alguien dentro de un bar está infectado con COVID-19, las personas que beben cerca podrían estar menos preparadas para combatir una infección porque su sistema inmunológico está debilitado por el alcohol.

Los bares también animan naturalmente a las personas a estar cerca unas de otras, dice Carlson. La misma preocupación se aplica a los conciertos o eventos deportivos, en cualquier lugar “donde haya mucha gente junta, sin respetar el distanciamiento social de 6 pies o usar máscaras”, señaló Hasbun.

Luego están los gritos y los cantos, dos cosas que suelen suceder en los bares y que pueden causar una «mayor propagación viral», dice Carlson, lo que significa que un mayor volumen de niebla se eleva al aire durante estas actividades. Se cree que la neblina viral puede permanecer en el aire durante 3 horas.

NO

CANTAR

Los bares no son el único lugar donde esto es un problema: el CDC estudió una práctica de coro en Washington donde se encontró que 53 de las 61 personas en el evento tenían COVID-19. El CDC creía que cantar contribuía a la transmisión de COVID-19 y que los «superemisores», o personas que «liberan más partículas de aerosol durante el habla que sus compañeros», probablemente aumentaron la propagación. Brehm dice que algunos estudios muestran que los vapores respiratorios pueden extenderse hasta 20 pies cuando las personas hablan en voz alta o cantan.

Entonces, si bien cualquier área interior podría ser un semillero para la propagación de COVID-19, los clientes que ingresan a los bares querrían tener cuidado con el consumo excesivo de alcohol, las personas que gritan o cantan y los clientes que no se distancian socialmente, dicen los médicos.

“Odio decirlo, porque hay muchos dueños de bares que están devastados económicamente en este momento”, dice Carlson. “Si podemos abrir bares y la gente está socialmente distanciada y usamos máscaras tanto como sea posible… entonces los bares pueden abrir. Pero piense en la naturaleza de un bar: no es por eso que vamos a un bar».

El propietario de Deep Sushi, Armando Ramirez, revisa los protocolos de seguridad con los empleados antes de cenar en el restaurante Deep Ellum. Ramírez dijo que desde que tuvo que cerrar por dos meses debido a COVID-19, ha hecho que sus empleados sean examinados al menos dos veces. Hasta ahora, nadie ha dado positivo por coronavirus.

BARES

DE DALLAS

Le preguntamos a 3 médicos de Texas: ¿Comerías dentro de un restaurante en Dallas ahora mismo?

«Ninguno de nosotros sabía nada sobre este virus hasta que estamos en el momento y continuamos estudiando y aprendiendo sobre él», dice un médico. «Esto pone a los restaurantes en un lugar particularmente precario».

¿Están bien los patios de los bares?

Sentarse afuera en un patio al aire libre es mejor que sentarse dentro de un bar, dicen los médicos. Volviendo a la analogía del tinte púrpura en la piscina, es mucho menos probable que contraiga COVID-19 afuera, «a menos que esté en un lugar lleno de gente», dice Brehm.

Él hace ejercicio en Katy Trail y dice que aunque el patio de Katy Trail Ice House es grande, puede acomodar hasta 500 personas incluso con restricciones de COVID-19, los clientes parecen estar sentados lo suficientemente separados.

La clave es mantenerse al menos a 6 pies de distancia de personas que no conoce.

“Solo se necesita una persona para infectar a una persona, y esa persona infecta a dos personas, y así sucesivamente”, dice Brehm.

¿Deberíamos usar máscaras afuera en un bar?

Los tres expertos coinciden en que las máscaras no son necesarias en el exterior siempre que esté socialmente distanciado de las personas ajenas a su hogar. Pero en algunas áreas al aire libre, eso no es posible.

Los servidores deben usar máscaras en todo momento, dice Carlson.

¿Deberíamos usar máscaras dentro de un bar?

El último fin de semana de agosto de 2020, los clientes de Bottled Blonde esperan para entrar al lugar. Algunos usaban máscaras, otros no.

Cada médico utilizó la misma palabra para describir la importancia de las mascarillas: son «esenciales».

Pero, ¿cómo se bebe y se come con una máscara? No es así, y esa es una de las razones por las que los restaurantes y bares siguen siendo un riesgo.

Hasbun dice que incluso los trabajadores de la salud han cometido el error de pasar el rato juntos a la hora del almuerzo, bajando la guardia: «Se quitan las máscaras y se infectan», dice. «Lo hemos visto en un hospital».

Los tres médicos sugirieron que los tejanos deberían usar máscaras dentro de un bar cuando no están comiendo ni bebiendo. Pero los tres también advirtieron contra entrar en un bar.

¿Deberíamos preocuparnos por la propagación del virus en los vasos de vidrio o de plástico?

Tal vez. El virus puede vivir en superficies, aunque se cree que también se transmite a través de gotitas respiratorias.

«Si toca algo contaminado, puede infectarse», dice Hasbun. Los médicos están menos preocupados por las personas que contraen el virus a través de la cristalería o los envases de alimentos, pero el riesgo no es cero.

Si eliges entrar en un bar, ¿con quién deberías ir?

Se aplican las mismas reglas que se han aplicado durante meses, dice Hasbun: vaya a lugares con las personas de su hogar y correrá el menor riesgo de propagar un virus o exponerse a uno. «El problema es que, cuando comienzas a relacionarte con personas que no viven juntas, no sabes dónde estaba esa otra persona ni a quién estuvo expuesto», dice.

Es un fastidio, pero es cierto: «WebEx [o Zoom, Skype o FaceTime] sigue siendo un lugar mejor para reunirse», dice.

¿Qué debes hacer si tienes que ir al baño de un bar?

Ya lo has escuchado todo antes: usa una máscara. Trate de mantenerse alejado de otras personas. Lávese las manos antes de ir al baño. Lávalas después. Trate de no tocar los pomos de las puertas. Y no te quedes ahí: «No te pares sobre el lavabo y te pongas el lápiz labial en el baño del bar», dice Carlson.

Esto no puede durar para siempre. ¿Cuándo sería seguro pasar tiempo dentro de un bar?

Ya sea que elijas pasar el rato en restaurantes, bares, cines y cosas por el estilo, se reduce a lo cómodo que te sientas potencialmente atrapando, o propagando, COVID-19. Se desalienta especialmente a las personas inmunodeprimidas o de edad avanzada de mezclarse con personas fuera de sus hogares.

Brehm dice que escuches tu primer instinto: «Si mi instinto me dice que me vaya, me doy la vuelta y salgo».

Hasbun dice que seguirá siendo cauteloso durante al menos varios meses más.

“Creo que el único momento en el que nos vamos a sentir cómodos es cuando hay una vacuna disponible, la usa la mayoría de las personas y vemos una disminución sustancial en la transmisión de casos. Entonces, y solo entonces, me sentiría cómodo [en un bar]».