Alertan de apagones y nueva crisis en suministro eléctrico

Dallas, Tx.- A medida que las temperaturas se disparan esta semana, poniendo a prueba la red eléctrica de Texas, algunos republicanos han culpado al viento por la falta de producción de energía eólica, ya que esta situación genera cantidades relativamente bajas de electricidad durante los días de mucho calor.

ERCOT proyectó que la energía eólica generaría “significativamente menos” el lunes que en un día típico de julio. La energía eólica tocó fondo con apenas 746 megavatios a la 1 pm de ese día, menos de un tercio de lo que proyectó el operador de la red en su pronóstico del domingo anterior por la noche.

Con niveles de viento bajos, la flota de turbinas del estado se encuentra en solo el 8% de su producción potencial, informó Bloomberg News esta semana.

La energía eólica ha sido durante mucho tiempo un saco de boxeo para los republicanos, que ven la caída diaria de la producción del recurso durante el día como una desventaja para la red eléctrica de Texas.

“Si bien Texas lidera la nación en generación eólica, debemos recordar que no es una fuente confiable cuando aumentan las temperaturas”. La senadora Kelly Hancock, republicana de North Richland Hills, dijo lo anterior en un tuit.

Algunos también culparon erróneamente a las turbinas eólicas congeladas por la falla de la red durante la tormenta de invierno de febrero de 2021, pero las plantas de gas natural también producían mucha menos energía de lo normal.

El consultor de energía con sede en Austin, Doug Lewin, dijo que el enfoque de ERCOT en la producción eólica baja esta semana parecía ser un ataque político apenas velado contra la energía eólica: «Tienen un gran personal, son tecnócratas, son inteligentes y luego simplemente se ponen en medio de esta tormenta política”.

“Un caluroso día de verano al mediodía, tendrá poca [producción] de viento”, continuó Lewin. “Si esto es una noticia para ERCOT, entonces eso es angustiante y genera muchas preguntas… Sus propios números de hace siete días básicamente lo proyectaron perfectamente, entonces, ¿por qué esperar hasta las 10 en punto de la noche anterior y decir que el problema es que el viento es bajo?

La experta en redes Alison Silverstein, una consultora de energía que trabajó anteriormente con la Comisión Federal de Regulación de Energía y la Comisión de Servicios Públicos de Texas, también dijo que cualquier culpa que se le ponga a la energía eólica estaría fuera de lugar, “particularmente en un momento en que la PUC y los políticos se están golpeando el pecho, enfatizó. ‘Necesitamos energía térmica gestionable porque es lo único en lo que confiamos para mantener las luces encendidas”.

DEMANDA

ELECTRICA

Si bien la pérdida diaria de producción eólica se produce justo cuando las altas temperaturas aumentan la demanda eléctrica del aire acondicionado, el recurso produce energía a un precio mucho más económico que las fuentes de energía térmica, como el carbón y el gas natural.

“La energía eólica está haciendo exactamente lo que históricamente esperamos que haga, y nadie instala energía eólica con la expectativa de obtener una capacidad de producción del 100 % en un caluroso día de verano”, dijo Silverstein.

El tablero de red y de mercado de ERCOT mostró que la demanda alcanzó un pico de 78,379 megavatios aproximadamente a las 4:40 p. m. del lunes. Ese es un nuevo récord y la séptima vez que se rompe el récord de demanda de todos los tiempos desde el 12 de junio, según el portavoz de ERCOT, Chris Schein.

ERCOT no había emitido más alertas de conservación, aunque los expertos en redes le dijeron a The Dallas Morning News que no les sorprendería si lo hiciera en algún momento mientras continúa el calor intenso.

Se espera que el pronóstico supere los 100 grados todos los días de esta semana, con valores de índice de calor de 103 a 107.

CONSERVE

ENERGIA

ERCOT recomienda tomar estas medidas para ayudar en el esfuerzo por reducir el uso de electricidad:

Ajuste su termostato a 78 grados o más. Cada grado de enfriamiento adicional aumentará el uso de energía entre un 6 % y un 8 %.

Use ventiladores de techo y portátiles para hacer circular el aire fresco.

Instale cubiertas de patio, toldos y pantallas solares para ventanas para proteger su hogar del sol.

Cierre las persianas, cortinas o persianas interiores para bloquear el sol y el calor durante el clima cálido.

Use un tendedero en lugar de una secadora de ropa.

En los días cálidos, suba el termostato a 80 grados o más si se va por más de cuatro horas.

Apague las luces y trate de reservar actividades como cocinar, lavar la ropa y lavar los platos en las primeras horas de la mañana y la noche.

Evite el uso de electrodomésticos grandes (como hornos, lavadoras, secadoras).

Las empresas deben minimizar el uso de iluminación eléctrica y equipos que consumen electricidad.

Los grandes consumidores de electricidad deberían considerar cerrar o reducir los procesos no esenciales.

Si no necesita algo, apáguelo y desenchúfelo.

NUEVAS

ALERTAS

A medida que los tejanos experimentan condiciones climáticas extremas en el verano, es posible que vean más alertas y comunicados de ERCOT desencadenadas por las condiciones de la red e interrupciones de mantenimiento.

Cuando la red eléctrica no puede equilibrar el suministro y la demanda de electricidad, ERCOT comienza a tomar precauciones para evitar apagones. Estos incluyen alertas de conservación y tres niveles de alertas de emergencia energética (EEA).

Las alertas de conservación se activan según sea necesario cuando se espera que las reservas operativas ajustadas planteen un problema de confiabilidad. Las condiciones se consideran “normales” cuando las reservas se mantienen por encima de los 3.000 megavatios. Cualquier cosa debajo o cerca activa una serie de avisos y alertas, incluida una alerta de conservación. El operador de la red alentará al público a reducir su consumo de electricidad y publicará actualizaciones a través de comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales, etc.

Las alertas de emergencia de nivel uno (EEA1) se activan cuando las reservas caen por debajo de 2.300 MW y no se espera que se recuperen en 30 minutos. El operador de la red considera una alerta de conservación y envía notificaciones de emergencia junto con comunicados de prensa públicos.

EMERGENCIAS

ACTIVAS

Las alertas de emergencia de nivel dos (EEA2) se activan cuando las reservas caen por debajo de 1.750 MW y no se espera que se recuperen en 30 minutos. El operador de la red envía una alerta de conservación y envía notificaciones de emergencia junto con comunicados de prensa públicos.

Las alertas de emergencia de nivel tres (EEA3) se activan cuando las reservas caen por debajo de 1.375 MW y no se espera que se recuperen en 30 minutos. El operador de la red podría implementar interrupciones rotativas controladas en este punto. Enviará las mismas alertas que antes, además de activar un centro de llamadas según sea necesario.

Para encontrar información actualizada sobre la demanda y la capacidad de generación, los tejanos pueden visitar el sitio web de ERCOT.

CONSEJOS

POR APAGONES

ERCOT está apelando a los tejanos para conservar energía durante las horas pico durante esta semana, proyectando una combinación de calor extremo y poco viento pondrá a prueba la red eléctrica del estado.

El operador de la red dijo en un comunicado que espera una escasez en las reservas de energía con «ninguna solución de mercado disponible». Se pide a los hogares y negocios de Texas que ahorren energía de 2 p. m. a 8 p. m.

Si bien ERCOT dijo que no está anticipando ninguna «interrupción en todo el sistema», aquí le mostramos cómo prepararse mejor para un apagón:

Tenga un plan para mantenerse conectado. La Cruz Roja Americana recomienda suscribirse a sistemas de alerta de emergencia basados en texto y aplicaciones. Asegúrese de que los bancos de energía portátiles estén completamente cargados. Idealmente, también querrá otros dispositivos que no necesiten enchufarse, como una radio a batería.

Los alimentos perecederos no durarán mucho después de un apagón, así que abastécete de alimentos enlatados y botellas de agua. La Cruz Roja indica que los refrigeradores mantienen los alimentos fríos durante unas cuatro horas después de un apagón. Un congelador mantendrá la temperatura durante unos dos días, pero esas ventanas pueden ser más cortas en el verano de Texas.

Si sus necesidades médicas requieren energía o refrigeración, analice un plan con su atención primaria o proveedores de dispositivos médicos.

Si conduce un automóvil, la Cruz Roja recomienda mantener su tanque al menos medio lleno y hacer un plan en caso de que necesite evacuar rápidamente.

TRUCOS Y

CONSEJOS

Reliant comparte los siguientes consejos y trucos sobre cómo ayudar a administrar y conservar el uso de energía:

Siga el principio 4×4. Configure su termostato cuatro grados más alto cuando esté fuera de casa durante más de cuatro horas para ahorrar en el uso y los costos de energía.

Gire su ventilador de techo en sentido contrario a las agujas del reloj para un efecto de enfriamiento por viento. Esto puede hacer que la temperatura en una habitación se sienta hasta 4 grados más baja, permitiéndole estar más cómodo y ajustar su termostato para ahorrar dinero. No olvides apagar tu ventilador al salir de la habitación.

Use persianas o cortinas para reducir la ganancia de calor solar hasta en un 50 por ciento. La luz solar directa puede aumentar la demanda de su aire acondicionado hasta en un 30 por ciento.

Toma nota de dónde está tu centro de refrigeración más cercano. Dallas enumera los suyos aquí.

Si tiene agua o alimentos perecederos de sobra, considere donarlos a organizaciones benéficas locales o grupos de ayuda mutua. La United Peoples Coalition en Dallas, por ejemplo, está aceptando donaciones de agua embotellada, en caja o enlatada para personas sin hogar.

OurCalling, una organización sin fines de lucro de Dallas, también está aceptando donaciones para hacer «kits de calefacción» para personas sin hogar. Los artículos solicitados incluyen sombreros, botella de agua, toallas refrescantes y protector solar.

Si puede, haga un plan para comunicarse con amigos, familiares o vecinos que puedan ser vulnerables.

Mantenga todos los generadores en un área bien ventilada y nunca haga funcionar un generador en el interior. La Cruz Roja también recomienda tener una red de apoyo a la que pueda consultar periódicamente.

Si el agotamiento por calor no se trata, puede progresar a un golpe de calor, que es más grave y ocurre cuando la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente, el mecanismo de sudoración falla y el cuerpo pierde la capacidad de regular la temperatura por sí mismo. El golpe de calor puede conducir a la hospitalización.