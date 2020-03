Alertan aumento de casos de violencia doméstica

Debido al distanciamiento social por la pandemia

Dallas, Tx.- Quedarse en casa en medio del brote de coronavirus podría ser especialmente peligroso para las víctimas de violencia doméstica, advirtieron esspecialista en la materia, quienes alertaron ya de un posible aumento de este tipo de casos durante las próximas semanas.

El distanciamiento social podría presionar las relaciones ya violentas y mantener a las víctimas atrapadas en sus hogares, dijeron expertos locales en violencia doméstica.

Los proveedores de servicios en este tipo de delitos en todo el norte de Texas indicaron que se preparan para lo que podría ser –alertaron- un momento especialmente peligroso para las personas que viven con sus abusadores.

Con las escuelas cerradas y muchas personas de repente sin trabajo o trabajando remotamente para frenar la propagación del coronavirus, la necesidad de distanciamiento social podría tensar las relaciones ya violentas y atrapar a las víctimas en sus hogares.

¿Por qué es un momento particularmente peligroso?

Las organizaciones estudiosas de la violencia doméstica ven aumentos en ésta cuando las personas están muy cerca durante largos períodos de tiempo, como cuando las familias se reúnen durante las vacaciones o están atrapadas juntas en las tormentas de hielo.

Este patrón hace que quienes brindan asistencia a las víctimas crean que el coronavirus creará una situación similar, dijo Paige Flink, CEO de The Family Place en Dallas.

El virus ya genera estrés adicional. Además, algunos experimentarán tensión financiera después de despidos repentinos. Otros deben ayudar a sus hijos a aprender en casa ahora que las escuelas han sido cerradas en todo el estado. Y a partir de las 11:59 p.m. del lunes anterior, el condado de Dallas está bajo órdenes de refugio que prohíben a los residentes abandonar sus hogares, excepto para el trabajo esencial y los recados.

«Es una combinación desafortunada de situaciones para cualquiera en este momento, con lo que estamos lidiando», dijo Flink. «Pero cuando se agrega el hecho de que las personas están en malas relaciones, a veces realmente malas y violentas, eso lo hace mucho, mucho peor».

Los abusadores domésticos a menudo ejercen poder y control sobre sus víctimas al aislarlas de su sistema de apoyo, dijo Kathryn Jacob, CEO de SafeHaven del Condado de Tarrant.

«Qué mejor momento para que sobreviva la violencia doméstica que cuando en realidad se nos instruye a aislarnos», lamentó Jacob.

VIOLENCIA,

OTRA PANDEMIA

El coronavirus no es lo más importante para quienes buscan refugio contra el abuso, dijo Jacob.

«La violencia doméstica ha sido una pandemia para nosotros durante mucho tiempo», aseveró. «Y las personas a las que servimos están mucho menos preocupadas por COVID-19 que cuando su pareja va a llegar a casa del trabajo o lo que podría desencadenarlo hoy».

Cabe recordar en ese sentido el funeral de LaTiffiney Rodgers, de 26 años, en la Iglesia CrossRoads Covenant Church en DeSoto el pasado 22 de febrero. La Policía informó que Rodgers fue asesinada por el padre de sus hijos, Johnnie Palmore.

«Sigo reviviéndola», indicó la madre de la víctima de violencia doméstica; la Policía indicó que ante la gravedad de la situación está probando nuevas tácticas para frenar el crimen luego de que los homicidios alcanzaron un número récord en 2019.

En el condado de Tarrant, SafeHaven ya ha visto un aumento en el número de personas que solicitan la intervención del refugio que, anecdóticamente, el personal ha atribuido al impacto del coronavirus, expresó Jacob.

Los números comenzaron a aumentar cuando las escuelas anunciaron que empezarían a cerrar, enfatizó.

La Policía de Dallas ha visto una caída en las llamadas en lo que va del mes en comparación con la misma época del año pasado.

Jan Langbein, directora ejecutiva de Genesis Women’s Shelter and Support en Dallas, dijo que no espera ver una afluencia de llamadas, «porque no será seguro hacerlas», señaló.

«Creo que la necesidad estará ahí, pero si el abusador también está en casa, no sería seguro llamar al refugio o a una línea directa», dijo, y agregó que esperaría ver un aumento una vez que las personas puedan volver a trabajar o reanudar los horarios normales.

En esa situación, instó a las personas en relaciones violentas a buscar pequeñas ventanas de oportunidad para pedir ayuda, llamar si salen a caminar o si su abusador se duerme o va a la tienda. La línea directa nacional de violencia doméstica también tiene una función de chat en línea, si no es seguro llamar.

Línea directa nacional de violencia doméstica

@ndvh

Cuando los sobrevivientes se ven obligados a permanecer en el hogar o cerca de su abusador, puede crear circunstancias en las que su seguridad se vea comprometida y es posible que tengan que alterar su plan de seguridad.

Genesis también creó una guía de planificación de seguridad para aquellos atrapados en casa con un abusador durante el brote de coronavirus.

REFUGIOS

ATESTADOS

Langbein, Flink y Jacob dijeron que los refugios de su organización estaban llenos o casi llenos. Pero señalaron que eso no les impediría encontrar formas de ayudar a las víctimas que necesitan un lugar seguro donde quedarse.

En The Family Place, «estamos llenos porque estamos llenos», dijo Flink, pero también estamos tratando de mantener abiertas algunas habitaciones para usarlas si una familia necesita aislarse debido a una enfermedad.

En este momento, solo podemos proteger a las personas en peligro inminente, dijo Flink. Las circunstancias tienen que ser terribles, y la persona no debe tener otro lugar a donde ir. The Family Place recientemente acogió a alguien que recibió un disparo de un abusador y a otra que fue dada de alta de un hospital después de un ataque, dijo Flink.

«Es devastador», dijo Flink. “Para esas personas, solo los tomaremos y ya sabes, agotarán nuestros recursos. Pero no veo cómo durante este tiempo podemos brindar más ayuda».

Los refugios del norte de Texas han dicho que están limpiando y desinfectando con mayor frecuencia, al mismo tiempo que agregaron estaciones para desinfectar manos en sus instalaciones. También se están volviendo creativos para asegurarse de que los clientes y el personal puedan seguir las recomendaciones de distanciamiento social al ofrecer algunos servicios de forma remota.

CREATIVIDAD

EN LA CRISIS

Cuando Jacob visitó los dos refugios de emergencia de SafeHaven a principios de esta semana, vio la creatividad del personal en plena exhibición. Ha sido un momento más ocupado de lo normal, y el cierre de escuelas significa que también hay muchos niños allí.

El personal estableció un gimnasio con estaciones de juego «Minute to Win It», utilizando mesas de seis pies de largo como señal visual para mantener a los niños dispersos, indicó Jacob. La mayor parte de la programación infantil de SafeHaven se lleva a cabo por las tardes, después de que la escuela termina el día, pero ahora, el personal de los niños está «en cubierta todo el tiempo», dijo.

¡Practicamos el distanciamiento social y al mismo tiempo nos divertimos un poco! ¡Teníamos que encontrar alguna forma de mantener ocupados a estos 84 niños! …

Están acostumbrados a prevenir la propagación de enfermedades en los refugios, destacó Jacob.

«Cada vez que hay un brote de gripe o un virus estomacal o de manos, pies y boca, todo lo que puede ser muy contagioso, estamos acostumbrados a descubrir cómo lidiar con todo esto», dijo. «Así que básicamente estamos implementando esos mismos procedimientos, pero como saben, exponencialmente».

En Genesis, los líderes tuvieron que tomar la difícil decisión de cerrar su tienda de segunda mano temporalmente, lo que significa una pérdida de ingresos. Pero parte del personal que trabajaba en la tienda puede ser redistribuido para desinfectar el servicio, indicó Langbein.

También han impedido que los voluntarios vengan al refugio. Ahora, las comidas nocturnas que normalmente brindaban a los voluntarios ahora son compradas, preparadas y servidas por personal delgado, dijo Langbein.

«En este momento, estamos tratando de saber cómo operar mejor y cómo proteger no solo a nuestros clientes, sino también a nuestro personal», enfatizó.

URGEN

DONACIONES

Los líderes de The Family Place, Genesis y SafeHaven dijeron que necesitan urgentemente donaciones financieras mientras continúan sirviendo a las víctimas de violencia doméstica.

Para encontrar un refugio de emergencia o hablar con un profesional como víctima o como amigo o familiar preocupado, comuníquese con:

The Family Place | Línea directa de crisis las 24 horas: 214-941-1991

Refugio y apoyo de Genesis Women: 214-946-4357

Mañana más Brillante: 972-262-8383

SafeHaven del Condado de Tarrant: 877-701-7233

Línea directa nacional de violencia doméstica: 1-800-799-7233