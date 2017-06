Alertan a migrantes fraudes en llamadas De supuestos operadores del 911

Nota Novedades News Con información de agencias

Dallas, Texas.- Autoridades del centro de llamadas de Emergencia 911 alertaron a la ciudadanía de estar recibiendo un gran número de quejas en las que se indica que supuestos empleados de esa oficina están llamando por teléfono a personas para preguntarles sobre su estatus migratorio. Según información difundida por funcionarios de esa dependencia, lo quejosos indicaron que han recibido llamadas de personas que se hacen pasar como presuntos operadores del 911 y que se encuentran consultando a los residentes del área de Dallas sobre su situación legal en el país. El centro de llamadas de Emergencia 911 ha recibido “numerosos” informes de residentes que aseguran haber recibido una llamada de alguien pidiendo su nombre, prueba de residencia y número de Seguro Social, indicaron altos directivos. “Estas llamadas son una estafa”, alertó el Departamento de Policía de Dallas en un comunicado de prensa. Funcionarios aseguraron que los empleados de la ciudad, incluidos los oficiales de Policía y los operadores del 911, no deben pedir a las personas su estatus migratorio. Ni que tampoco tendrían esas conversaciones con nadie por teléfono, recalcó la Policía. Cualquier persona que haya recibido una llamada de este tipo se le pide que informe al sargento Richard Santiesteban, del Departamento de Policía de Dallas, al (214) 671- 3517 y se mantenga muy alerta principalmente en su informe de crédito. El sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos también ha enumerado otras estafas comunes, como correos electrónicos sobre cómo ganar la lotería de visados o sitios web que afirman estar afiliados a USCIS. El escándalo del “operador 911” se produce en medio de un debate sobre la llamada ley de ciudades santuario, que de aplicarse permitiría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuestionar sobre el estatus migratorio de cual- quier persona detenida. Las ciudades, condados y universidades que no hacen cumplir la ley podrían ser castigados. Dallas y otras ciudades de Texas han dicho que lucharán contra el gobierno estatal para impedir la entrada en vigencia de esa ley. El alcalde Mike Rawlings expresó que el Procurador de la ciudad tiene “serias preocupaciones constitucionales” con respecto a la nueva medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre.

LIBERAN A C. ESTRADA El hombre acusado de ayudar a ocultar el cuerpo de Zuzu Renee Verk, estudiante de la Universidad Estatal Sul Ross que desapareció en octubre, ha sido liberado de la cárcel luego de pagar una fianza. Chris Estrada fue liberado de la cárcel del condado de Brewster, semanas después de que su fianza se redujera en una audiencia el 24 de mayo. La fianza de Estrada se redujo a 175.000 dólares por un cargo de manipulación o falsificación de evidencia ocultando un cadáver humano y 50,000 dólares por un segundo recuento de manipulación de pruebas, anunció el Departamento del Sheriff del Condado de Brewster. A Estrada se le aplicó inicialmente una fianza de $500.000 por ambos cargos. Su abogado le dijo a CBS 7-TV que Estrada pretende declararse inocente de las imputaciones. Al salir de la cárcel hace unos días, Estrada indicó al CBS 7 que no creía que fuera considerado como sospechoso en la muerte de Verk. Los restos de la joven de 22 años de edad fueron descubiertos en febrero en una tumba poco profunda fuera de la ciudad de Alpine, al oeste de Texas, donde asistió a la escuela. Cuando se le preguntó si ayudó a enterrar el cuerpo de Verk, Estrada respondió a la estación televisiva: “Sólo tiene que esperar todo en el juicio”. Agregó que no ha visto ninguna de las pruebas que se presentarán, por lo que no podía hacer una declaración sobre ello. Como parte de los términos de su fianza, Estrada debe llevar un monitor de tobillo y permanecer en los condados entre El Paso y el de Pecos. Planea quedarse en “Maratón” antes de trasladarse a El Paso para encontrar trabajo, informó CBS 7. Robert Fabián, el novio de Verk, fue visto haciendo compras de unos paños que fueron dejados la noche en que Verk desapareció. Los paños presuntamente fueron utilizados para envolver el cuerpo de la joven, según una declaración jurada de la orden de arresto. Estrada condujo a Fabián a la tienda para comprar dichas mantas y también se indicó que visitó varios contenedores comerciales de basura horas después de que Verk fuera escuchado por última vez, dijo la Policía. Antes de que Estrada fuera arrestado en relación con el caso Verk, fue acusado a finales de enero de conducir bajo los efectos del alcohol y evadir el arresto. Luego de su búsqueda por parte de la policía fue detenido en Phoenix, indicaron oficiales. Fabián fue acusado en marzo por un cargo de asesinato en primer grado con respecto a la muerte de Verk. También fue acusado de manipulación de pruebas. Verk, que asistió a Timber Creek High School en Keller, fue vista por última vez el 11 de octubre, cuando fue al cine con Fabián. La ahora occisa no se presentó a trabajar ni a un examen en la universidad del estado Sul Ross el día siguiente.