Alcanza Dallas el nivel más alto de asesinatos en más de 10 años

La violencia crece en Oak Cliff, el Sureste Pleasant Grove

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- En 2019, los asesinatos en Dallas alcanzaron el nivel más alto en más de una década. Este año, The Dallas Morning News llevó a cabo un rastreo de los homicidios en la ciudad, exploró el impacto en las familias y los vecindarios y examinó las posibles causas del aumento de la violencia, en una profunda investigación que debido a la importancia de la misma entre los residentes del área Novedades News reproduce en esta edición.

La voz de Marleny tembló. La residente de Pleasant Grove desplegó una nota que escribió para los oficiales de la Policía de Dallas en una reunión abarrotada el mes pasado. ¿El mensaje clave? Cómo la violencia estaba plagando su vecindario.

A pesar de sus llamadas durante el verano pasado y durante todo el año, la Policía no detuvo la intensificación de los disparos, aseveró. En diciembre, un hombre de 26 años fue asesinado a tiros en su calle, recordó. Otra persona también recibió varios disparos en el mismo incidente cerca de las carreteras Lake June y Jim Miller.

«Esa persona muerta podría haber sido uno de nosotros», le reclamó a la jefa U. Reneé Hall en un foro realizado en enero. Muchos en la multitud aplaudieron y asintieron de acuerdo, contando historias similares de tratos abiertos de drogas en tiendas de conveniencia, carreras peligrosas en las que mataron a una niña de 8 años y disparos por la noche que hacen que el área suene como una zona de guerra. Marleny solo dio su primer nombre a The Dallas Morning News por temor a represalias.

El titular de la dependencia encargada del orden había organizado reuniones similares desde finales del año pasado: «sesiones de escucha» diseñadas para centrarse en el plan estratégico quinquenal del departamento.

Pero los residentes que llenaron el aula en el campus de Pleasant Grove de Eastfield College el 28 de enero tenían poca paciencia para los planes o plazos.

Un aumento inusual de delitos violentos en 2019 golpeó a casi todos los vecindarios importantes de Dallas, dejando a las personas sintiéndose inquietas y temerosas. La ciudad terminó el año con más de 200 homicidios, un récord desde 2007. Solo en el mes de mayo se registró un aumento de 40 personas asesinadas.

SANGRE

DERRAMADA

Y el derramamiento de sangre no ha disminuido.

En enero, 18 personas fueron asesinadas, según el recuento de The News. Hace un año en este momento, la ciudad registró 15 homicidios.

En una reunión llevada a cabo el pasado lunes con la junta editorial de The News, el alcalde de Dallas Eric Johnson reconoció que estaba preocupado por la tasa general de delitos violentos en enero. Los asaltos agravados continúan impulsando la mayor parte de la violencia de la ciudad.

«No van en la dirección correcta», aseveró Johnson, refiriéndose a las tendencias delictivas.

A pesar de las preguntas urgentes y repetidas de los funcionarios de la ciudad, liderados por Johnson, que buscan una explicación de la violencia, los oficiales de Policía no pueden señalar ningún problema.

Las causas son complejas y abarcan el espectro de problemas sociales: violencia doméstica, pobreza y desinversión, pandillas y acceso a armas que pueden hacer que una confrontación sea letal. Otros factores podrían ser delincuentes reincidentes atrapados en un ciclo de reincidencia, o el disminuido número de oficiales de patrulla.

Dallas vio un mayor repunte en delitos violentos en 2019 con respecto a Houston o San Antonio, según un informe de la Asociación de Jefes de las 10 Ciudades más Grandes del país. Otras, incluidos Chicago y Phoenix, vieron disminuciones en estos crímenes, según el informe.

A fines del año pasado, Johnson exigió un plan contra los delitos violentos de Hall, que presentó al Concejo Municipal la primera semana de enero. Un grupo de trabajo que creó la titular policial emitió una serie de recomendaciones sobre cómo utilizar los recursos de la comunidad para reducir la delincuencia.

CRITICAS

AL PLAN

Johnson y los funcionarios de la ciudad reaccionaron negativamente al plan de Hall porque sentían que los objetivos debían ser más ambiciosos. Hall defendió su plan y dijo que los objetivos se basaban en la historia del departamento de reducción del delito.

El miembro del Consejo Cara Mendelsohn, que representa el extremo norte de Dallas, calificó el plan de reducción de delitos del 5% para 2020 como «escandalosamente bajo».

«Si no haces un gol, está bien», dijo Mendelsohn. «Pero si su objetivo es solo el 5%, adivine qué, eso es probablemente lo mejor que haremos».

Incluso cuando comenzaron las discusiones sobre los planes de reducción del crimen, la ciudad se sorprendió al enterarse de la muerte de Rory Norman, de 1 año. El niño del sur de Dallas recibió un disparo mortal cuando las balas fueron disparadas contra una casa el 5 de enero, un acto que la Policía llamó «deliberado y selectivo». El tirador todavía está en libertad.

El asesinato de Rory provocó una respuesta emocional de la jefa, quien en una conferencia de prensa emitió una súplica, una advertencia, una demanda a la ciudad:

«Esto — tiene que parar».

EL

IMPACTO

Aunque es demasiado temprano en el año para discernir patrones notables o tendencias a largo plazo en los homicidios hasta ahora en 2020, la abrumadora mayoría ocurrió en dos estaciones de patrulla del Departamento de Policía de Dallas: South Central, que incluye el área de Singing Hills en Oak Cliff; y Southeast, que incluye Valentine Street en el vecindario de Bonton, donde Rory fue asesinado, y también Pleasant Grove.

Dos mujeres se encontraban entre las víctimas en enero: Callisha Parks, de 40 años, quien murió en el este de Oak Cliff después de recibir un disparo cuando salía y huía de un SUV conducido por el presunto tirador, y Emily Sarah Bingabing, asesinada a tiros en el estacionamiento de un Walmart del extremo norte de Dallas.

Las otras víctimas eran hombres, y de los identificados por raza, la mayoría eran afroamericanos o hispanos. Incluyeron a Marc Strickland, de 18 años, quien murió de un disparo durante un partido de baloncesto entre las escuelas preparatorias Kimball y South Oak Cliff. Jalon Spencer, un joven de 21 años que una vez jugó fútbol americano en Skyline High School, fue encontrado muerto en un complejo de apartamentos en los Cedars, asesinado a tiros a menos de una milla de la sede de la Policía de Dallas.

Es posible que dos de los 18 casos investigados luego se consideren justificados. De ellos, un hombre fue asesinado después de que intentó robar a alguien en un patio al aire libre en el oeste de Dallas. En el otro, los oficiales del Centro Médico VA de Dallas le dispararon fatalmente a un veterano con antecedentes de enfermedad mental porque no soltaría un arma, dijeron las autoridades.

Los números no pueden mostrar la angustia de madres como Ebony Miller, que perdió a su hijo Rory el 5 de enero. Estaba dormida en la habitación de sus hijos cuando el tiroteo destrozó su ventana, matando a Rory e hiriendo al hermano de Ebony, Jaylon Miller, de 20 años, quien estaba en otra habitación.

En una entrevista con The News, la madre de 25 años dijo que le cuesta mantenerse fuerte para su familia.

«Sé que realmente no estoy bien, pero mientras esté ocupada, me irá bien», dijo Miller a la columnista Sharon Grigsby. «Mentalmente, no lo soy».

URGEN A LA

COMUNIDAD

Durante su gira para hablar con el público, Hall calificó la violencia en Pleasant Grove como «inaceptable». Prometió investigar cómo los oficiales de la división sureste responden a las llamadas de disparos.

En muchas de las reuniones, los funcionarios de la ciudad y la Policía destacaron la importancia de la participación de la comunidad en los esfuerzos de lucha contra el crimen. Como parte de las sesiones de Hall, los comandantes de la Policía de alto rango han promovido a sus VIP, o voluntarios en patrullas, programas, una asociación de vigilancia del crimen en el vecindario entre la Policía y los residentes.

Los oficiales capacitan a los miembros sobre cómo informar mejor los delitos y trabajan con las fuerzas del orden público para resolver casos violentos. Luego, los voluntarios patrullan sus vecindarios y ayudan a denunciar actividades sospechosas.

«Nos sentaremos regularmente», dijo Hall sobre el programa de voluntariado. «Nos decimos unos a otros quién, qué, dónde».

En la reunión de Pleasant Grove, Hall dijo que quería ver a más residentes involucrados. Actualmente, la división Noreste tiene la mayoría de los voluntarios en patrulla. La División Sudeste celebrará una reunión el 22 de febrero para capacitar a las personas en el área de Pleasant Grove.

Los residentes se reunieron para una sesión pública en la sala organizada por el Departamento de Policía de Dallas en el campus de Pleasant Grove de Eastfield College el 28 de enero.

«No hay excusa», dijo Hall. «No podemos venir aquí y pedir su ayuda y usted nos brinda su ayuda y luego no respondemos».

Desde el 6 de enero, el departamento se ha concentrado en áreas de alta criminalidad al detener a delincuentes violentos. El plan del jefe, presentado a principios de este año, tiene entre sus estrategias clave un grupo de trabajo de delitos violentos compuesto por narcóticos, pandillas, SWAT y unidades de patrulla montadas.

La subdirectora Teena Schultz, que supervisa el grupo de trabajo de delitos violentos, indicó en una entrevista que cada división de patrulla ha identificado alrededor de cinco o seis áreas, conocidas como puntos críticos, que impulsan el crimen en el área.

LAS ZONAS

VIOLENTAS

Cuando los oficiales de Policía revisaron las estadísticas de delitos de 2018 y 2019, encontraron que cuatro divisiones lideraron el aumento de delitos violentos: noreste, suroeste, centro sur y sureste, manifestó. Un portavoz del departamento dijo que debido a las operaciones encubiertas como parte del grupo de trabajo, los funcionarios no podían proporcionar ubicaciones específicas.

Durante un resumen, el grupo de trabajo arrestó a 112 de 142 de los delincuentes más violentos que tenían órdenes de arresto pendientes, aseveró Schultz a los miembros del consejo. Además de la aplicación, señaló Schultz, los oficiales están en la comunidad reuniéndose con residentes y dueños de negocios.

«Es más que solo la aplicación de la ley», expresó Schultz, y agregó que los agentes de policía quieren que la comunidad «se sienta cómoda viniendo a nosotros también como agentes de la ley y dándonos información».

«Básicamente, nuestro objetivo es el mismo», apuntó. «Todo el mundo quiere poder jugar en su porche delantero y que sus hijos anden en bicicleta».