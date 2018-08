Albóndigas suecas con salsa de ciruelas ¿Tesoro perdido?

Share on Twitter

Share on Facebook

En Suecia e s t á n muy dec e p c i o – n a d o s p o r q u e las albóndigas suecas, tesoro de su gastronomía, ¡no provienen en realidad de ahí, sino de Turquía! Un famoso chef local, al enterarse, dijo: “Toda mi vida ha sido una mentira”. Las pequeñas bolas de carne con salsa cremosa llegaron a inicios del siglo XVIII de manos de su rey, Carlos XII, quien tras pasar una temporada en el país de Medio Oriente, se enamoró de las kofta (su nombre en turco) ¡y las convirtió en el plato nacional sueco más popular! Una delicia que no debes dejar de probar cuando viajes a Suecia. La combinación de las albóndigas con esta salsa es deliciosa. Pruébala ¡Un plato delicioso! En un bol mezcla ½ taza de pan rallado con ¾ taza de crema de leche. En una sartén, a fuego mediano, calienta 1½ cucharadas de aceite de oliva y sofríe durante 5 minutos 1 cebolla mediana cortada fina. En otro bol mezcla la cebolla con ¾ taza (de cada una) de carne molida de res, de cerdo y de ternera, además de 2 cucharadas de miel, 1 huevo grande ligeramente batido, sal y pimienta a gusto. Agrega la mezcla del pan rallado y une bien todo. Con las manos mojadas (para que no se peguen) comienza a hacer las albóndigas. Coloca las 24 albóndigas que rinde esta receta en un plato. En una sartén derrite 3 cucharadas de mantequilla y comienza a freírlas. Cuando estén cocinadas transfiérelas a un plato sobre papel toalla. La salsa: En esa misma sartén, añade 1 cebolla picada, ½ pimiento (ají) rojo cortado fino y 2 o 3 ciruelas en conserva, cortadas en trozos. Sofríe todo esto hasta que se suavice y agrega 16 onzas (2 tazas) de caldo de pollo, ¼ taza de crema de leche y ¼ taza de mermelada de ciruela. Prueba la sazón y añade sal y pimienta.