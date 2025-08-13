Al celebrar tres décadas de trayectoria, la banda mexicana de música electrónica Moenia demostró la noche de este viernes que sigue en plena forma, al arrancar su esperado Estamos Bien Tour en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El trío, conformado por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega, ofreció un espectáculo vibrante que reunió nostalgia, innovación y una impecable producción visual y sonora.

Desde el primer momento, el público que llenó casi por completo el recinto mostró su entusiasmo, ovacionando a la agrupación apenas se encendieron las luces del escenario. Moenia inició la velada con “No hay fe”, un tema que cuestiona la existencia de Dios y que sirvió como carta de presentación de lo que sería un concierto cargado de energía y de mensajes profundos.

La segunda parte del arranque llegó con “Cómo ves” y “Consecuencias”, canciones que despertaron una ola de emociones entre los asistentes, preparando el ambiente para una noche en la que el synth pop en español sería el protagonista indiscutible. La calidad vocal de Pichardo y la precisión instrumental de Soto y “Midi” marcaron el tono del espectáculo desde los primeros compases. Durante la presentación, Moenia hizo un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, interpretando éxitos como “En qué momento”, “Manto estelar” y “Juegos de amor”, piezas que se han convertido en himnos generacionales. Cada tema fue recibido con gritos, aplausos y coros que demostraron la fidelidad de sus seguidores a lo largo de los años.

El Auditorio Nacional se transformó en una gran pista de baile con juegos de luces sincronizados, pantallas de alta definición y proyecciones que acompañaban cada canción, creando una atmósfera que fusionaba la estética retro de los años 90 con la modernidad de las producciones actuales. Moenia logró transportar al público en un viaje sonoro que combinó la melancolía de sus inicios con la frescura de su música contemporánea.

Fieles a su estilo y a su constante evolución, los integrantes de Moenia han considerado al Auditorio Nacional como un punto clave en su trayectoria artística. Han señalado en diversas entrevistas que este recinto les brinda la inspiración necesaria para diseñar espectáculos que no solo son conciertos, sino experiencias sensoriales completas. En esta ocasión, no fue la excepción, y la producción estuvo a la altura de su prestigio. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando interpretaron “Déjame entrar” y “Ni tú ni nadie”, provocando que el público se pusiera de pie para cantar al unísono. La conexión entre la banda y sus fans fue evidente, generando un ambiente de complicidad que solo se logra después de años de trayectoria y de haber acompañado musicalmente a varias generaciones.

El concierto también incluyó temas más recientes, que mostraron la vigencia creativa de Moenia y su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria musical sin perder su identidad. Estos nuevos sonidos se mezclaron con sus clásicos, ofreciendo un repertorio equilibrado que complació tanto a los seguidores de siempre como a las nuevas audiencias.

El Estamos Bien Tour no solo es una celebración de 30 años de carrera, sino también una declaración de principios. Para Moenia, mantenerse en la escena con fuerza implica no solo reinterpretar sus grandes éxitos, sino seguir creando música que dialogue con el presente y conserve su sello inconfundible.

La gira continuará el 22 de agosto en el Escenario GNP de Monterrey y el 30 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, ciudades que esperan con ansias vivir la misma intensidad que se experimentó en la Ciudad de México. Además, la agrupación ha confirmado que llevará este tour a más ciudades de México y posiblemente a otros países de Latinoamérica.