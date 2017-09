Aislinn Derbez presume su pancita de embarazo

La primogénita de Eugenio Derbez compartió con sus miles de seguidores la primera imagen de cómo luce embarazada. México.- Hace unos días, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann enloquecieron las redes sociales al publicar una romántica fotografía con la que anunciaban el primer embarazo de la actriz, quien ahora publi-có una tierna imagen en la que luce su pancita. En su cuenta oficial de Instagram Stories, la primogénita de Eugenio Derbez compartió una instantánea en la que aparece dándole un tierno beso al protagonista de la serie “El Chema”; pero lo que llamó más la atención fue que dejó al descubierto su vientre, portando solamente un top negro y una falda holgada. Los admiradores de la estrella cinematográfica se desvivieron en halagos hacia la joven y destacaron lo hermosa que luce en su estado. “Qué bella te ves”, “Ais tendrás un bebé precioso”, “Wow, tu mini pancita”, fueron algunos de los mensajes que se leen. Aislinn Derbez disfruta su embarazo Aislinn Derbez destacó en la fotografía que tiene 16 semanas de embarazo y que está más que ilusionada de tener su primer hijo al lado de Mauricio Ochmann, quien recientemente destacó en su perfil personal que estaba muy contento por su próxima paternidad. “Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y a todos los que los que nos siguen! Te amo @ aislinnderbez (No quisimos dar ninguna exclusiva y preferimos usar este medio para compartir detalles futuros.) Gracias por su comprensión”, precisó el galán. Pese a su embarazo, Aislinn Derbez sigue trabajando y actualmente se encuentra filmando “La Casa de las Flores” junto a Manolo Caro, quien destacó que su estado de gestación ha vuelto muy olvidadiza a la actriz, a quien al parecer le cuesta trabajo memorizar sus diálogos.