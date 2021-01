AHORA RESULTA

Recuerdo que, en mi infancia en La Laguna, jugábamos beisbol y futbol en la calle (no sé cuántos años de eso… creo que muchos). Pero había un lugar especial en donde jugábamos… era el local de la Carta Blanca.

En este lugar jugábamos sin tener que preocuparnos por la pasada de los carros o de que la pelota se nos fuera a los techos de las casas de nuestro campo de beisbol o futbol. Solo que había un pequeño detalle… pero pequeño. Ahí jugábamos no porque fuéramos buenos para jugar, sino porque el nieto del dueño del lugar jugaba con nosotros.

Bueno, en realidad había otro detalle. Procurábamos hacer jugar a ese nieto del dueño del lugar. No sabía jugar, pero no importaba. Le dábamos la oportunidad de que bateara o que metiera gol. Y todo para poder seguir jugando en ese lugar.

Este lugar era grande y estaba techado, ya que ahí se metían los camiones que repartían la cerveza por la localidad.

Bueno, había otro detalle… si por alguna razón el equipo en donde jugaba este niño iba perdiendo pues corríamos el riesgo de que se enojara y nos corriera del lugar. Así que lo que hacíamos era empatar cuantas veces se pudiera para hacer emocionante el partido… pero de todas maneras corríamos el riesgo que el muchachito recogiera la pelota y nos dejara con el sabor de la derrota o victoria en la boca… nos corría.

En otras palabras, el partido se acaba a la hora que el niño berrinchudo se le ocurriera terminarlo.

¿A qué viene esto? A lo que le pasó al presidente Trump con las “redes sociales” que lo suspendieron. Ellos son los dueños y no quieren que nadie les lleve la contraria… que estúpidos.

Esos son los medios de comunicación que deciden quien si o quien no. Que poner o que no poner. En todo caso… ¿en donde quedó la libertad de expresión? Ellos se creen los dueños de la verdad y cualquiera que diga algo contrario lo suspenden… que bien ¿no?

Por equivocación estuve escuchando las noticias en la mañana y resulta que informaron que el presidente Trump iba a estar en la frontera viendo lo del muro. Pues a que no sabe que… can can can. Luego, luego se pusieron 80 líderes “religiosos” a pedir a la gente que no se vaya al lugar en donde va a estar Trump… así, así.

Una pregunta… ¿me tienen que decir a donde ir o a donde no ir? ¿De qué se trata? ¿Quién carajos se han creído? Creo que todavía puedo hacer, ir o hacer cosas donde nadie me tenga que decir si o no… creo. Espero disfrutar esto hasta que ya no se pueda.

¿Se imagina? Si tienen el poder de censurar al presidente mas poderoso de la Tierra… ¿que no podrán hacer con nosotros?

Recuerdo (creo que esto ya lo escribí hace unos años) que cuando tenía mi negocio en Nuevo Laredo Tamps. Llegó una persona ofreciéndome la Pepsi casi regalada.

Por cada caja que yo comprara me regalaban otra.

– ¿Qué tengo que hacer?

– Nada, bueno si, quitar la Coca y vender solo Pepsi.

– Lo siento mucho, pero no le puedo hacer a mis clientes. Quiero ofrecerles a mis clientes la opción de escoger que prefieren tomar.

Después de hacerles ver que no iba a cambiar de opinión aceptaron mi condición. Se sorprendió cuando le dije que me dejara solo una caja. No sé porque estaba seguro que no iba a pegar el refresco.

Puse la Coca y la Pepsi juntas en la misma hielera. ¿Sabe cuántas Pepsi vendí en la semana? Ni una.

Caso contrario pasó con un amigo que aprovechando la oferta quitó todo refresco de la Coca y no le miento, llenó todo un cuarto de pura Pepsi.

Cuando me di cuenta de lo que había hecho le comenté que lo mejor era dejar que el cliente escogiera que tomar.

– No sé como piensas, pero mis clientes van a tomar lo que yo les ponga…

– Pues atente a las consecuencias- le dije.

Para no hacer la historia larga, tuvo que regresar toda la Pepsi… los clientes se estaban alejando de su negocio… compraban solo sus tacos, pero no se quedaban a comer.

Creo que esto le va a pasar a las “redes sociales” que censuraron a Trump.

Quiero felicitar a los medios de comunicación, principalmente a los de la televisión y “redes sociales” que hicieron bien su trabajo… lavar el cerebro a quien los ve.

Ahora ellos tienen el control. Entonces ya sabe lo que nos espera con ellos. Una “vida” parecida a la que viven los chinos, norcoreanos, venezolanos… tienen que hacer lo que sus líderes digan, ¿no?

Para allá vamos. No sé si ya lo dije… nos van a decir que comer, que vestir, a donde ir, con quien ir… y no vamos a tener opción ¿lo duda? Para muestra basta un botón… como nos tienen con su pandemia. Me he cansado de decir que es puro cuento. Como es posible que se le de importancia al Covid 19 cuando la mortalidad ni siquiera llega al 1%.

Pero bueno… al menos algunas personas tenemos los ojos abiertos y sabemos por dónde corre el agua.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com