Agentes migratorios chocaron «intencionalmente» el vehículo de activista estadounidense

Agentes migratorios embistieron «intencionalmente» el vehículo del activista y ciudadano estadounidense Leonardo Martínez, quien supervisaba un operativo en Oxnard, según informó la policía de esta ciudad del sur de California. El incidente ocurrió el jueves cuando Martínez, miembro del grupo VC Defensa observaba un operativo de los agentes en la ciudad, ubicada al noroeste de Los Ángeles, donde reside una gran comunidad de trabajadores agrícolas. Un video tomado por testigos muestra cómo una camioneta sin identificación, presuntamente conducida por un agente de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), embistió la parte trasera del vehículo de Martínez al menos dos veces, causándole graves daños. El activista finalmente se detuvo en un estacionamiento donde fue detenido por los agentes federales y llevado al edificio federal de Inmigración en Los Ángeles.

«Las autoridades federales afirmaron que el accidente de tránsito fue intencional y, por lo tanto, está bajo su jurisdicción», escribió el Departamento de Policía de Oxnard en una publicación de Facebook, tras una protesta de residentes. VC Defensa dijo en un comunicado que Martínez ejercía su derecho a documentar los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

«Esta vergonzosa escalada de ICE no es más que un intento de intimidar a quienes se oponen con consciencia a los ataques de Trump contra los inmigrantes. No nos dejaremos disuadir y seguiremos protegiendo a todas nuestras comunidades», agregó la organización. Martínez fue liberado en la noche con cargos federales pendientes. El activista dijo al canal local de ABC que seguirá monitoreando los operativos migratorios en su zona, que ya causaron la muerte de un trabajador migratorio que se cayó de un techo al querer esconderse de los agentes en una redada en Oxnard. No está claro quién pagará los daños causados al vehículo de Martínez y su atención médica. El uso de fuerza excesiva por parte de los agentes de DHS ya ha generado múltiples demandas contra el Gobierno del presidente Donald Trump.Por su parte, el DHS dijo en un comunicado a comienzos de mes que «cualquiera que obstruya activamente la aplicación de la ley en el desempeño de sus deberes jurados, incluidos los ciudadanos estadounidenses, por supuesto enfrentará consecuencias que incluyen el arresto».