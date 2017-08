Afirmó Roberto Alonzo, Concluyó con éxito la Conferencia Legislativa

Dallas, Tx.- Con el objetivo de mejorar los resultado obtenidos en las Legislaturas texanas, se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), en la que participó de manera muy activa en beneficio de toda la ciudadanía de esta entidad el diputado estatal demócrata por el Distrito 104 de Dallas, Roberto Alonzo. Tras acaloradas discusiones por lo controversial y lo difícil de los temas ahí tratados, el acto –al que asistieron legisladores de ambos partidos políticos– terminó con importantes avances para que cada una de las sesiones legislativas que se llevarán a cabo en el futuro “sirvan para responder a los intereses y mejorar los niveles de vida de todos los texanos”. “Con trascendentales propuestas presentadas en esta conferencia nacional por los legisladores demócratas, logramos que se acordaran aprobar destacadas propuestas bipartidistas que servirán sin duda alguna para que las siguientes legislaturas en Texas se conviertan en foros en los que se escuche la voz de todos los texanos sin excepción y sin importar su situación económica”, enfatizó Alonzo. A este tipo de cumbres asisten legisladores estatales que se reúnen de manera bipartidista. Desde 1975, la NCSL está comprometida con el objetivo de que se consume el éxito en todas las Legislaturas de los Estados Unidos. Sobre la misión de estas conferencias, Roberto Alonzo señaló que sirven para: • Mejorar la calidad y efectividad de las legislaturas estatales. • Promover la innovación política y la comunicación entre las legislaturas estatales. • Asegurar que las legislaturas estatales tengan una voz fuerte y cohesionada en el sistema federal. En esta ocasión, el influyente político méxicoamericano tuvo el honor de ser distinguido como presidente del Cónclave Nacional del Trabajo. Como máximo dirigente de esta instancia, Alonzó refrendó su compromiso como legislador de consolidar en Texas “una sólida fuerza laboral para ser utilizada en el desarrollo de un trabajo productivo que garantice mejores salarios para las clases económicamente más débiles con el fin de elevar sus niveles de vida”. “Refrendo mi pasión y espíritu de lucha y trabajo para ayudar a todos los estadunidenses en brindarles excelentes oportunidades para sus familias, con el objetivo de que aprendan nuevos y más calificados oficios a fin de que ganen mejores salarios para asegurar un futuro financiero”, enfatizó.

VACUNAS GRATIS Además, el diputado estatal demócrata Roberto Alonzo informó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas ofrecerá sus servicios el próximo el 12 de agosto para llevar a cabo su tradicional campaña de vacunación gratuita ahora que los estudiantes se preparan para regresar a la escuela. El año pasado, autoridades sanitarias del condado de Dallas informaron que se reportó un aumento en los casos de Paperas. Por tal motivo, instaron a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunar para asegurar que los estudiantes no sean víctimas de ese tipo de enfermedades. “El DCHHS estará llevando a cabo una clínica especial el 12 de agosto de 8 a.m. a 12 p.m para vacunar de manera gratuita a todos los alumnos que asistan. Los interesados deberán presentarse en el primer piso de esta institución gubernamental de salud. Para calificar a una vacuna gratuita, los niños asistentes deben presentar los siguientes requisitos, indicó Alonzo: • Comprobar que son residentes del condado de Dallas desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. • Presentar comprobante de que el niño es elegible para Medicaid. • Comprobar que el menor no tiene un seguro médico. • Ser Indio-americano o nativo de Alaska. • Estar inscrito en el programa de CHIP. Las citas no son necesarias sin embargo los asistentes deberán de presentar los registros de vacunación. “No deje que la educación de sus hijos sufra, por lo tanto aplíquenles todas las vacunas requeridas para que puedan asistir a sus clases desde un principio”, manifestó Roberto Alonzo.