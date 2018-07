Afirma AMLO que no habrá gasolinazos

Andrés Manuel López Obrador confirma que el precio de la gasolina no aumentará, en términos reales, durante sus primeros 3 años de Gobierno. México.- Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, confirmó que el precio de la gasolina no aumentará, en términos reales, durante los primeros tres años de su Gobierno. Luego de reunirse con integrantes de la Concamin, el candidato de Morena sostuvo que el precio del combustible sólo se ajustará a la alza en la misma proporción de la inflación y una vez al año. El político tabasqueño insistió además en que se dará ese mismo tratamiento al gas, el diesel y la energía eléctrica. “No habrá gasolinazos, ese es el compromiso. Vamos a que la gasolina no aumente de precio en términos reales, esto es, que se mantenga, en términos reales, con los mismos precios, que nada más se descuente lo que es inflación, porque si no sería bajarla y tenemos que mantener los precios”, dijo. “Ese es mi compromiso tres años, no va a haber gasolinazos, no va a aumentar más allá de la inflación el gas, el diesel y la energía eléctrica”. Frente a los industriales, López Obrador informó que, durante la segunda etapa del sexenio, una vez que se hayan rehabilitado las refinerías, existirán condiciones para bajar el precio del combustible. “Ese es mi compromiso, tres años. Después de los tres años que ya tengamos refinerías en México van a bajar”, aseveró. Por otro lado, informó que la meta de crecimiento económico, para el próximo sexenio, será del 4 por ciento, es decir, casi del doble de la expectativa actual. El virtual ganador de los comicios del pasado 1 de julio explicó que su equipo discute y analiza el plan energético que aplicará, que contempla su rescate para frenar la caída en la producción de crudo y gas. “Si no hay una intervención emergente se puede presentar una crisis de mayor intensidad”, mencionó. Sobre la reunión a puerta cerrada con los industriales, explicó que acordaron trabajar juntos para impulsar el empleo y el desarrollo económico del País. El candidato reconoció que, durante el encuentro a puerta cerrada, los industriales pidieron que el próximo Gobierno garantice la seguridad. También anunció que, al igual que el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin se sumará con tutores al programa de capacitación de jóvenes que propone, en el que el Gobierno pagará 3 mil 600 pesos mensuales a 2.6 millones de beneficiarios. López Obrador insistió en que, en materia fiscal, no se aumentarán impuestos y ya se analizan estímulos específicos para ciertos sectores. Agregó que mantiene la idea de descentralizar el Gobierno, al trasladar las Secretarías de Estado a diversas entidades del País.