Adriana Lavat recae en extraña enfermedad tras problemas de RM

La actriz Adriana Lavat confesó en redes sociales que recayó en extraña enfermedad tras la situación legal que enfrenta Rafa Márquez. Adriana Lavat regresó a los titulares luego de que el Departamento del Tesoro indicara que Rafa Márquez tenía nexos con el narco y lo acusara de lavado de dinero y prestanombres; ya que se aseguró que la actriz temía que le quitaran la casa que le compró el futbolista. Sin embargo, ahora acapara la atención al anunciar en redes sociales que recayó en la fibromalgia. En su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió una grabación en la que se le observa recostada en la cama con el rostro completamente demacrado y sin una gota de maquillaje. “Como pueden ver hoy no me siento bien, así como un día puedo estar bailando sonriente, al día siguiente la fibromialgia hace de las suyas y me tumba a la cama”, se escucha decir a la artista. La exesposa de Rafa Márquez detalló que pese a la terrible enfermedad que padece, siempre trata de dar su mejor cara y salir adelante por sus hijos, Rafaela y Santiago, a quienes procreó con el defensa del Club Atlas. En la grabación, la artista pidió a todas las mujeres que padecen dicha condición que no se den por vencidas. “Levántense chicas, les mando todo mi amor, llenémonos de fuerza y fe, este mundo necesita mujeres como nosotras, valientes, fuertes, guerreras. Levántense, salgamos adelante, démonos amor entre nosotros que hace tanta falta en el mundo y salgamos adelante”, comenta Adriana Lavat en el clip. La recaída de la estrella de televisión se dio luego de que medios nacionales indicaran que estaba muy angustiada por la investigación que enfrenta el padre de sus hijos, ya que no quería perder la lujosa casa que tiene en la Ciudad de México y también desconocía si Rafa Márquez podría darle la pensión de los menores, luego de que le congelaran sus cuentas bancarias.