Adquiere la Policía de Laredo 50 nuevas patrullas

Actualmente se tienen más de 60 equipos de cámara portátil para el patrullero. LAREDO, TX.- La Policía de Laredo adquirió 50 patrullas nuevas, con lo último en tecnología de apoyo, incluidos 60 equipos de cámaras corporales para los patrulleros y tabletas para los autos. “Todo en conjunto cuesta 65 mil dólares por unidad, mientras que el equipo de cámaras por sí solo, tiene un valor de 9 mil dólares, incluidos aparatos y todo el soporte, (hardware y software), sobre todo el almacenaje del material capturado, que es algo muy caro, serán cinco años seguros de guardar lo grabado”, dijo Claudio Treviño, jefe de Policía. Ya se tienen más de 60 equipos de cámara portátil para el patrullero que ya se están usando, pero vienen 50 patrullas nuevas, que serán asignadas a los oficiales que van a traer esas cámaras, esa tecnología. “Es parte de la modernidad en la Policía de Laredo para proteger y servir a nuestra ciudadanía, las cámaras corporal y así como una portátil para el auto, es una tableta la de la patrulla, además el carro está equipado con lo más sofisticado, lo más vanguardista en tecnología”, explicó Treviño al ser entrevistado el viernes en el homenaje por “El Día Del Policía Caído De Texas”. Los radios con geoposicionador, las luces especiales, la patrulla está equipada, trae sensores enfrente para evitar choques que avisen al policía que va a alta velocidad atendiendo un llamado o en una persecución. Las cámaras tienen un hot spot de wi fi, un pequeño aparato transmisor de red de internet, que te permite conectar equipos, como teléfono, lap top, computadora, cámara y demás.

ACTIVAR, DESACTIVAR Los policías patrullan por lo regular 10 horas cada turno, las cámaras grabarán de dos a tres horas, o sea, no todo el tiempo estarán grabando, sólo los momentos clave. “Esas cámaras tienen un sistema automático para activarse, cuando vas en la patrulla y abres la puerta, se enciende, comienza a grabar, igual cuando detecta un balazo, la cámara se activa, cuando chocas, cuando imprimes velocidad en una persecución, la cámara se opera, cuando el policía está horizontal, (que se cae), o forcejeando con una persona”. No siempre se va a encender, no cuando transcurre el turno regular a bordo del auto, ni cuando va a poner una infracción a un automovilista. El patrullero contará con una especie de reloj pulsera, para interrumpir o desactivar la grabación, cuando el quejoso, la víctima o alguien tiene un comentario personal, confidencial, no propio de difundirse, cuando sea una situación de emergencia, médica, de accidente. “El prender el equipo es en automático, el apagar el sistema será cosa del policía, por eso los estamos preparando para que no olviden apagarla, con su pulsera o reloj de muñeca, es muy costoso tener la cámara encendida grabando, el almacenaje del material”, dijo Treviño. La patrulla ya no traerá una computadora fija, sino una tableta, con la cual se podrán hacer muchas cosas, facilitar y apoyar el trabajo del oficial, el carro también tendrá su cámara especial, lo más adelantado, igual los radios y todo lo que tiene la patrulla y el oficial, para su trabajo. “Pues hay múltiples funciones que ofrece toda esa moderna tecnología, todo para contar con una mejor Policía de Laredo, como nuestro lema lo dice, Proteger Y Servir”, concluyó el jefe de Policía, Claudio Treviño.