Adolescentes embarazadas detenidas En EU piden les permitan abortar

Dallas, Texas.- (Notimex) Dos adolescentes inmigrantes embarazadas que se encuentran recluidas en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han pedido a un juez que ordene al gobierno estadunidense que se les permita abortar. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) agregó el pasado viernes a las dos jóvenes, ambas de 17 años de edad, a una demanda presentada en octubre pasado de otra adolescente en Texas, a quien se ayudó a obtener un aborto. Ese caso, conocido cómo “Garza v. Hargan” , está aún pendiente ante la Corte Federal, a pesar de que la joven ya se practicó el aborto, debido a que el Departamento de Justicia estadunidense espera que se anule la decisión favorable para evitar que otras mujeres en situación similar obtengan el procedimiento. La ACLU también presentó una moción para una orden de restricción temporal que ordena al gobierno a liberar inmediatamente a las dos adolescentes, a fin de que puedan salir de la instalación federal para que se les practiquen los abortos. Las jóvenes llegaron a Estados Unidos como menores sin acompañantes, procedentes de Centroamérica, y están en un centro de detención cuya ubicación no fue dada a conocer. Una tiene 10 semanas de embarazo y la otra 22. “Ambas jóvenes han solicitado a sus respectivos médicos y a sus centros de detención un aborto, pero hasta la fecha” el gobierno no les ha permitido acceder a este procedimiento, señaló la ACLU. La administración del presidente Donald Trump se ha negado a “facilitar” abortos para adolescentes menores no acompañadas que estén bajo custodia en los centros de detención del ICE después de cruzar la frontera en forma ilegal. La ACLU ha argumentado ante las cortes que la política de prohibir que una joven inmigrante obtenga un aborto es anticonstitucional, porque les priva de su derecho a tomar una decisión independientes de convertirse en madre. “Ya hemos impedido que la administración Trump bloquee el aborto de una mujer joven”, dijo en un comunicado Brigitte Amiri, abogada senior de la ACLU. “Es irreal que el gobierno federal esté tratando de obligar a más mujeres jóvenes a continuar sus embarazos en contra de su voluntad”. Bajo la administración del presidente Barack Obama, el gobierno no financió los abortos de adolescentes inmigrantes detenidas, pero permitió que pudieran practicarse un aborto cubierto por otras organizaciones.